Пропозиція Токаєва щодо замороження війни: у Путіна зганьбилися цинічною відповіддю

Господар Кремля був змушений виправдовуватися перед президентом Казахстану.

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Дмитро Пєсков цинічно відхилив пропозицію щодо замороження війни / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Путін обговорив з Токаєвим ймовірність замороження війни в Україні

У Кремлі заявляють, що нібито "мають досягти своїх цілей"

Прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін обговорив із президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим його ініціативу щодо можливого "заморожування" війни в Україні.

За словами Пєскова, російський диктатор дав розгорнуту відповідь на пропозицію казахстанського президента, повідомляють пропагандисти РФ.

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"Звичайно, відреагував. Він детально розповів йому все про спеціальну військову операцію (так у РФ називають розпочату ними криваву бійню в Україні)", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, як президент РФ під час бесіди відреагував на відповідну пропозицію Токаєва.

Представник Кремля також заявив, що, на думку російської сторони, за нинішньої позиції Києва варіант "заморожування" конфлікту неможливий.

"Для нас є головна умова - ми маємо досягти своїх цілей", - підкреслив він.

Крім того, Пєсков нагадав, що умови припинення бойових дій, як стверджує російська сторона, були озвучені Міністерством закордонних справ РФ ще два роки тому.

"Вони зрозумілі, послідовні. Тому все це може припинитися вже сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення", - додав речник президента РФ.

Коли ситуація на фронті може змінитися в бік завершення війни

Раніше повідомлялося, що, за оцінкою військового експерта Івана Ступака, подальше посилення тиску на російську логістику здатне суттєво вплинути на дії армії РФ. На його думку, у такій ситуації російському командуванню, ймовірно, доведеться знизити активність на окремих напрямках фронту.

Саме з цим, як зазначається, у Києві пов’язують очікування можливих змін у ході війни вже до кінця року. Передбачається, що інтенсивність бойових дій може зменшитися порівняно з нинішнім рівнем, а після листопада 2026 року конфлікт, можливо, почне поступово наближатися до свого завершення.

Раніше "Главред" писав, що Кремль остаточно відмовився повертати Україні частину окупованих територій і планує перетворити прикордонні райони Сумської та Харківської областей на буферні зони. Про це повідомили джерела Bloomberg, наближені до Кремля.

Нагадаємо, попри регулярні заяви про готовність до дипломатичного врегулювання, Кремль визнав, що найближчим часом не бачить передумов для відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Таку оцінку Песков озвучив, коментуючи інформацію про готовність Туреччини й надалі виконувати роль посередника між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Росія поки що не виявляє ознак готовності до повноцінного мирного діалогу з Україною. За оцінками джерел, Москва має намір затягувати переговорний процес, повідомляє Financial Times.

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Про особу: Касим-Жомарт Токаєв Касим-Жомарт Токаєв - чинний президент Республіки Казахстан і верховний головнокомандувач її збройних сил. Він обіймає посаду глави держави з 20 березня 2019 року. Народився 17 травня 1953 року. Закінчив престижний Московський державний інститут міжнародних відносин (МГІМО), є дипломатом і доктором політичних наук. Обіймав високу посаду заступника Генерального секретаря ООН та очолював представництво ООН у Женеві. У різні роки працював міністром закордонних справ Казахстану, прем’єр-міністром країни, а також головою Сенату Парламенту. Став президентом після добровільної відставки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у 2019 році. Пізніше здобув перемогу на позачергових президентських виборах. Після масштабних протестів і заворушень у Казахстані в січні 2022 року Токаєв усунув Назарбаєва з решти ключових посад (включно з Радою Безпеки) і оголосив курс на побудову "Нового Казахстану", провівши конституційну реформу.

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