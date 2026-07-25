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Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS - ЗМІ

Віталій Кірсанов
25 липня 2026, 19:35
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Українські захисники вперше вразили російську РСЗВ "Сарма", яку в РФ називають аналогом HIMARS.
Українські війська вперше знищили російський
Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS / колаж: Главред, фото: скріншот, wikimedia.org

Коротко:

  • РСЗВ "Сарма" була знищена на Добропільському напрямку
  • Вартість однієї реактивної установки становить близько 1,9 млн дол

Сили оборони України вперше вразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонує як вітчизняний аналог американської HIMARS. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

Кадри знищення установки опублікував у Facebook 1-й корпус Національної гвардії України "Азов". Військові повідомили, що російська техніка була уражена під час відбиття масштабного механізованого штурму окупаційних військ на Добропільському напрямку.

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За даними аналітиків "Мілітарного", для підтримки наступаючих колон російська армія задіяла новітню РСЗВ "Сарма". Однак незабаром після виходу на позицію установка була знищена ударним безпілотником літакового типу.

Експерти зазначають, що "Сарма" стала продовженням проєкту "Кама", який передбачає створення полегшеної 300-міліметрової реактивної системи залпового вогню з можливістю застосування керованих боєприпасів.

Про розробку нової установки російські ЗМІ вперше повідомили у 2023 році. Тоді стверджувалося, що РСЗО на базі шасі "КамАЗ" матиме вищу мобільність порівняно з існуючими зразками.

Вперше "Сарму" представили лише через два роки на підприємстві "Мотовилихинські заводи". За інформацією розробників, вагу нової установки вдалося зменшити майже на 10 тонн порівняно з 33-тонною РСЗО "Торнадо-С". Для цього кількість напрямних скоротили до шести, а саму пускову установку розмістили на чотиривісному шасі КамАЗ-63501 з броньованою кабіною.

Як зазначає "Мілітарний" з посиланням на закупівельну документацію, у 2024 році Міністерство оборони Росії замовило 12 пускових установок "Сарма" і стільки ж транспортно-зарядних машин.

Згідно з документами, вартість однієї реактивної установки склала 155 млн рублів (близько 1,9 млн доларів), що виявилося дещо вище за ціну РСЗВ "Торнадо-С", які закуповувалися в той самий період. Транспортно-заряджаюча машина для комплексу оцінювалася ще в 64 млн рублів.

Українські війська вперше знищили російський
Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що, за даними аналітиків DeepState, російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки в Донецькій області від російських сил і підняли прапор України над однією з будівель міста.

Напередодні стало відомо, що окупаційна армія країни-агресора Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку. Росіяни здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового штурму, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

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Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з’єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створено 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України в корпусну систему, пише Вікіпедія.

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