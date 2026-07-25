Мобілізація в РФ вже не межа: Зеленський розкрив наступний крок Путіна

Володимир Путін готує умови для розширення мобілізації, попередив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розкрив мету Кремля у війні з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, МО РФ, сайт Кремля

Головне із заяв Зеленського:

Є детальні доповіді розвідки про російські плани на осінь

30 тисяч військовослужбовців КНДР можуть поповнити лави окупаційної армії РФ

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність спільного з партнерами посилення тиску на РФ з метою запобігання посиленню мобілізації в країні-агресорі та схилення її до миру.

"У нас є детальні звіти розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає - у російських планах, - так це миру. На жаль. Поки що його немає. Путін готує умови для розширення мобілізації", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Він зазначив, що за неповні сім місяців поточного року до лав російських збройних сил надійшло 221 тисяча осіб, а втрати росіян за той самий період склали майже 225,5 тисяч, з них 131 тисяча – вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі.

"Путін готується просто відправляти нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами змогли чинити на Росію достатній тиск, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію", – наголосив президент.

За словами Зеленського, цьому сприяють українські удари на великі відстані та "мідстрайки": "Все більше росіян помічають путінську війну, несуть від неї втрати і думають, що війну не потрібно затягувати".

Участь військових з КНДР у війні з Україною

Ще 30 тисяч північнокорейських військовослужбовців можуть поповнити лави російської окупаційної армії найближчим часом, повідомив також глава держави.

"Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня у Воронезькій області готуються до їхнього прийому. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це загроза не лише для України, адже РФ допомагає КНДР навчатися вести війну, вдосконалює їхнє озброєння та надає їм досвід реального застосування зброї. "Усе це становить загрозу для кожного в Азії, хто перебуває в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти", – наголосив Зеленський.

/ Главред

Дивіться відео – звернення Володимира Зеленського:

В ОП повідомили про можливі терміни зниження інтенсивності війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що активність бойових дій може суттєво зменшитися вже восени, якщо російським військам не вдасться досягти значних результатів під час нинішньої наступальної кампанії.

За його словами, Кремль пов’язує свої плани саме з літнім періодом, розраховуючи розширити зону контролю та отримати нові територіальні надбання. Однак, як зазначив Подоляк, провал цих цілей може вплинути на подальший перебіг війни та призвести до зміни ситуації на фронті.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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