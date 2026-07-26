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РФ атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, згорів склад

Марія Николишин
26 липня 2026, 07:28
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Внаслідок удару пожежі виникли одразу у трьох районах столиці.
РФ атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, згорів склад
Наслідки удару по Києву / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • РФ атакувала Київ балістичними ракетами
  • Пошкоджено будівлі та парковку з авто
  • Рятувальники ліквідували всі займання

У ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

відео дня

У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.

"У Деснянському районі горять автівки на парковці", - написав він.

Водночас в ДСНС оприлюднили фото наслідків нічної атаки на Київ.

"Сьогодні вночі столиця знову опинилася під обстрілом, через що виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці.

У Шевченківському районі палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом'янському - сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

В ДСНС додали, що всі пожежі ліквідовані.

  • Удар по Києву 26 липня
    Удар по Києву 26 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 26 липня
    Удар по Києву 26 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 26 липня
    Удар по Києву 26 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 26 липня
    Удар по Києву 26 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 26 липня
    Удар по Києву 26 липня фото: ДСНС
Загроза масованого удару

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія приготувала ракети для нового масованого удару по Україні.

За інформацією розвідки, атака може відбутися впродовж найближчих 48 годин.

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе - зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив глава держави.

РФ атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, згорів склад
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 липня Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО. Водночас у регіоні відбувався масовий захід із великим скупченням людей - попри те, що в Збройних силах такі зібрання давно заборонені через загрозу атак.

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Київській області вдень 24 липня загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій Ігоря Соловея Валентина Савіцька.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко говорив, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх. Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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