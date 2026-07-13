Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку - що відомо

Рада розгляне відставку прем'єрки Свириденко.

https://glavred.net/ukraine/sviridenko-podala-v-otstavku-s-posta-premer-ministra-10780346.html Посилання скопійоване

Свириденко подала у відставку з посади прем'єра / Колаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy

Що відомо:

Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку

Рада розгляне її звільнення найближчим часом

Свириденко очолила Кабмін 17 липня 2025 року після відставки Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко", - повідомив він. відео дня

Він уточнив, що Верховна Рада розгляне питання про відставку прем'єр-міністерки найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Голова парламенту також подякував Юлії Свириденко за роботу на чолі Кабінету міністрів.

"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності", - написав Стефанчук.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко очолила Кабінет міністрів України 17 липня 2025 року. Вона стала главою уряду після відставки Дениса Шмигаля, який згодом обіймав посади в уряді Свириденко - спочатку очолював Міністерство оборони, а пізніше Міністерство енергетики.

До призначення прем'єр-міністеркою Свириденко була першою віцепрем'єр-міністеркою-міністеркою економіки України. Раніше вона працювала заступницею керівника Офісу президента України.

Відставка Свириденко - що відомо

Як повідомляв Главред, 12 липня президент України Володимир Зеленський заявив про оновлення Кабінету міністрів. За його словами, Україна переходить до нового етапу політичної стратегії, що потребує кадрових змін.

Водночас глава держави запропонував Юлії Свириденко залишитися в команді та повідомив, що вона може очолити "новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером". Деталей щодо цього напряму президент не уточнив.

Серед можливих кандидатів на її місце ЗМІ називають голову НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького. За даними BBC News Україна, Свириденко можуть призначити послом України у США. У Офісі президента наголошують, що зміни пов’язані не з претензіями до її роботи, а з новою політичною стратегією держави.

Читайте також:

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019-2021 роках - радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019-7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019-7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред