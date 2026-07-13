В Україні презентували антибалістичну ракету - чим унікальна FP-7.x

Fire Point представила антибалістичну ракету-перехоплювач FP-7.x для системи ППО Freyja.

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Ракета FP-7.x / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео instagram.com/firepoint.ua

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Fire Point представила ракету FP-7.x для комплексу Freyja

Один перехоплювач коштує близько $700 тисяч

Випробування можуть початися до кінця року

Українська компанія Fire Point представила антибалістичну ракету-перехоплювач FP-7.x, яка стане основою для системи ППО Freyja. Про це повідомила технічна директорка компанії Ірина Терех.

У компанії також розкрили концепцію самої системи. Технічна директорка Fire Point розповіла, що Freyja задумана не як національний, а як пан'європейський проєкт.

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"FREYJA - пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності", - йдеться в презентації компанії.

Судячи з опублікованого відео, ракета FP-7.x має правильну циліндричну форму з обтічником, а в її нижній частині помітні відносно невеликі рухомі стабілізатори. Одним із головних компонентів майбутньої системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x.

Які характеристики та вартість ракети

Перехоплювач виготовлений з композитних матеріалів і здатен розвивати швидкість 1500-2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м, дальність - до 200 км, а бойова частина важить до 150 кг.

FP-7.x оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою компанією Diehl Defence, відомою за системою IRIS. У Fire Point наголошують, що Freyja - багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання і протиповітряної, і протиракетної оборони, але ключова його особливість - захист саме від балістичних цілей.

Ракета FP-7.x / Інфографіка: Главред

Головною перевагою розробники називають ціну. Один перехоплювач FP-7.x оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 мільйона доларів.

Така різниця, за задумом компанії, має дозволити масштабувати виробництво і накопичувати запаси, достатні для щоденного застосування в умовах інтенсивних атак.

Коли запрацює Freyja

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі РБК-Україна розповів, що в проєкті Freyja залишилося більше політичних питань, ніж технічних.

"Стосовно технічних рішень, там все дуже просто. В Європі є все необхідне для того, щоб зібрати ракетний комплекс, не вистачає тільки ракети", - пояснв Криволап.

За його словами, Україна виступила ініціатором ідеї загальноєвропейського протибалістичного щита і вже має ракету, яку лишилося оснастити головкою самонаведення. Радари, придатні для Freyja, теж добре відомі, і частину з них Україна вже отримала для попереднього тестування.

"Ще треба написати софт, який об'єднає усі компоненти ППО. Питання пускових установок також технічно вирішується за кілька місяців. Таким чином, до кінця року можуть розпочатись випробування цього комплексу (Freyja – ред.)", - припустив він.

Удари балістикою по Україні - новини за темою

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія й надалі використовуватиме балістичні ракети для ударів по Україні. За його словами, кількість систем Patriot в Україні обмежена, тому захист від таких атак залишається складним завданням.

Як повідомляв Главред, у Дарницькому районі Києва ракета, якою Росія завдала удару вночі, була оснащена шрапнеллю. За словами голови РДА Олександра Ковтунова, це збільшило площу ураження та спричинило пошкодження будинків і автомобілів.

Українська ППО успішно протидіє більшості російських дронів, однак має серйозні труднощі з перехопленням балістичних ракет. За даними El País, під час атак на Київ 2 та 6 липня з 53 балістичних ракет 49 досягли цілей. Головною проблемою залишається нестача систем Patriot, виробництво яких не встигає за світовим попитом.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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