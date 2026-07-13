Оборону РФ прорвали на 25 км: звільнено шість сіл у Дніпропетровській області

Українські військові відновили контроль над шістьма населеними пунктами.

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ЗСУ просунулися вперед на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Успішно проведено наступальну операцію в Дніпропетровській області

Українські військові відновили контроль над шістьма населеними пунктами

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ повідомив про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області.

За інформацією, яку повідомляє ресурс Армія Інформ, українські військові відновили контроль над шістьма населеними пунктами:

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Тернове;

Запоріжжя;

Новогеоргіївка;

Вороне;

Січневе;

Маліївка.

Як повідомили в полку, під час операції українські сили просунулися приблизно на 25 кілометрів. Також стверджується, що значних втрат зазнали підрозділи російської 120-ї дивізії морської піхоти та 68-го армійського корпусу.

За даними військових, наступ розпочався одночасно одразу на кількох напрямках з району Великомихайлівки. Штурмові підрозділи діяли за постійної підтримки безпілотників та авіаційних засобів, а окрему увагу приділяли пошуку та знищенню російських операторів дронів.

/ Скріншот

ЗСУ зірвали спробу прориву російських військ на кордоні

Українські захисники не дозволили російським підрозділам перетнути державний кордон у районі селища Козача Лопань на Харківщині.

Як повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", після завершення бойової операції українські військові повністю відновили контроль над цією ділянкою прикордонної території, не допустивши закріплення противника.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" - формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого - "Скеля". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку - підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

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