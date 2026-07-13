Путін поскаржився на удари України і пригрозив 'потужнішою' відповіддю

Лідер РФ визнав проблеми з паливом у країні та тимчасово окуповному Криму.

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Путін визнав паливний дефіцит через ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Путіна:

Атаки ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в РФ

Росія працює над системою постачання Криму паливом

Відповіді РФ на удари будуть в кілька разів потужнішими

Росія вдосконалює свої збройні сили. Відповіді на удари України по російській території будуть потужнішими. Про це сказав лідер РФ Володимир Путін під час форуму "Все для Перемоги", передають росЗМІ.

За словами Путіна, Росія нібито "рухається вперед і досягає успіхів", попри протистояння із "русофобською частиною колективного Заходу". Він також помріяв про що "неминучу" перемогу Росії у війні.

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Окремо глава Кремля наголосив, що російська армія продовжує вдосконалювати свої спроможності. При цьому він пригрозив Україні посиленням ударів, заявивши, що відповіді Росії на атаки ЗСУ будуть "дзеркальними і в кілька разів потужнішими".

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Водночас Путін фактично визнав, що українські удари по території РФ та танкерах створили тружнощі із забезпеченням нафтопродуктами. За його словами, "певні проблеми" існують, однак влада країни-агресора розраховує поступово їх усунути.

Також він повідомив, що Росія працює над новою системою постачання пального до тимчасово окупованого Криму. За його словами, вона має бути менш вразливою до українських ударів.

Чи посилить РФ удари по заходу України - пояснення експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Главреду наголосив, що Росія може завдавати нових ударів по різних регіонах України, однак конкретні плани окупантів наразі невідомі. Будь-які прогнози щодо можливого перенесення масованих атак на західні області залишаються лише припущеннями.

За його словами, можна аналізувати певні показники, зокрема запаси ракет у Росії, однак визначити майбутні плани Кремля неможливо.

"Що стосується планів РФ, то це знає тільки керівництво Росії", - наголосив Бескрестнов.

Він додав, що подібна ситуація стосується й інших можливих сценаріїв, зокрема наступу РФ на Чернігівщину чи використання території Білорусі для нових атак. Без підтвердженої інформації такі варіанти залишаються лише припущеннями.

Масовані атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія використовує реактивні безпілотники для розвідки та підготовки можливих ударів. За даними військового оглядача Олександра Коваленка, лише за перший тиждень липня окупанти застосували понад 1400 дронів-камікадзе та безпілотників-приманок, більшість із яких була знищена українською протиповітряною обороною.

Також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Росія може посилити масовані атаки по західних регіонах України вже восени, насамперед у вересні-жовтні. За його словами, окупанти, ймовірно, робитимуть ставку на удари дронами-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера".

У Головному управлінні розвідки заявили, що головною метою масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі є залякування населення та дестабілізація ситуації в Україні, а не досягнення військових цілей. Як повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, під час планування атак РФ враховує ефективність української ППО та РЕБ, але водночас має проблеми із заявленою точністю своїх ракет.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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