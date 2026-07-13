Масштабні обстріли заходу України восени: 'Флеш' оцінив реальність прогнозів

Радник міністра оборони пояснив, чому передбачити напрямок наступного ракетного удару Росії наразі неможливо.

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Чи почнуться масовані обстріли західних областей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ключові тези "Флеша":

Плани Кремля щодо балістики знає лише Москва

Ракетні удари по заходу України - лише припущення

Точних планів Росії наперед не знає ніхто

Росія може завдавати нових ударів по різних регіонах України, однак конкретні плани окупантів наразі невідомі. Будь-які прогнози щодо можливого перенесення масованих атак на західні області залишаються лише припущеннями. Про це в інтерв’ю Главреду розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Нещодавно мер Івано-Франківська Руслана Марцинків заявив про те, що вже до осені масштабні обстріли, подібні до тих, які зараз переживає Київ, можуть початися і в західних областях. Бескрестнов оцінив, наскільки обґрунтованими є подібні прогнози.

"Це все версії, здогадки, припущення. Наприклад, я можу порахувати, скільки в них є запасів ракет, тому що є певні дані, на які можна спиратися. Можу дати ще якусь інформацію. Але що стосується планів РФ, то це знає тільки керівництво Росії", - зазначив він.

Він наголосив, що подібні дискусії виникають і щодо можливого наступу росіян на Чернігівщину чи використання території Білорусі для нових атак. Однак, за його словами, без достовірної інформації такі припущення залишаються лише сценаріями.

"Ніхто, крім керівництва Росії, не знає, які в них плани. Вони можуть завтра взяти весь запас балістики і вистрілити по Дніпру. А можуть не робити цього і вистрілити по Києву. А можуть взагалі не стріляти. Ніхто достеменно не знає, що в них на думці", - додав "Флеш".

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Яка ціль масованих ударів РФ - пояснення ГУР

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню "Апостроф" заявив, що масовані удари Росії по цивільних об’єктах України не мають значної воєнної мети. Головним завданням Кремля є залякування населення та дестабілізація ситуації всередині країни.

За його словами, під час планування ракетних ударів Росія враховує кілька факторів. Зокрема, у Москві аналізують ефективність української системи протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Другим чинником є технічні можливості самої російської зброї. Скібіцький зазначив, що попри заяви Кремля про "високоточні" ракети, РФ має проблеми з досягненням заявлених характеристик.

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

"Калібр", крилата ракета Х-101, "Іскандери" не можуть досягти точності менше 30 м, наприклад. Багато проводиться дослідних робіт для того, щоб модернізувати, але точність – це проблемне питання для РФ, хоча вони кажуть, що це дуже-дуже високоточна зброя", - зазначив генерал-майор.

Водночас головною метою частини ударів, за словами Скібіцького, є психологічний вплив на українців. Росія навмисно атакує житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури, щоб посіяти страх і створити відчуття нестабільності.

Удари по Україні - новини за темою

Росія може завдати нового повітряного удару по Україні вже найближчими днями, але він, ймовірно, буде менш масштабним, ніж атаки 2 та 6 липня. Масштаб обстрілу залежить від часу, який РФ матиме для відновлення своїх ударних можливостей, зазначив оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, Росія використовує реактивні БпЛА для розвідки та підготовки можливих ударів. За перший тиждень липня РФ застосувала понад 1400 дронів-камікадзе та приманок, більшість з яких знищила українська ППО.

Крім цього, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що Росія може посилити масовані атаки по західних регіонах України вже восени, зокрема у вересні-жовтні. За його словами, ймовірно, основну роль у таких ударах відіграватимуть дрони-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера".

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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