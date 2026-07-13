Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вона відбивається": Хостікоєв став на захист "російської" дочки Сумської

Христина Трохимчук
13 липня 2026, 16:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Анатолій Хостікоєв не вважає Антоніну Паперну зрадницею.
Ольга Сумська та Антоніна Паперна
Ольга Сумська та Антоніна Паперна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Анатолій Хостікоєв захистив Антоніну Паперну
  • Як він ставиться до конфлікту в родині Сумських

Народний артист України та актор театру імені Івана Франка Анатолій Хостікоєв відверто висловився про Антоніну Паперну - дочку Ольги Сумської, яка залишилася жити в РФ і вперто мовчить про війну Росії проти України. На думку знаменитого актора, яку він висловив в інтерв’ю виданню "Главком", те, що відбувається - виключно особиста справа родини.

Хостікоєв зізнався, що знає Тоню з самого дитинства, тому ставиться до неї виключно з теплотою. Через це він чудово розуміє Ольгу Сумську, коли на неї обрушується хвиля критики та громадського осуду.

відео дня
Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином
Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином / фото: t.me, Антоніна Паперна

"Вона захищається, бо вона - мати і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може її за це дорікати. Крім того, Антоніна переїхала до Москви ще до початку війни. У неї є діти, і ніхто не сміє говорити, що вона зрадниця", - емоційно заявив Анатолій.

Водночас артист прокоментував гучний публічний конфлікт свого сина В’ячеслава Хостікоєва з Ольгою Сумською. Анатолій не підтримав різкі випади сина, хоча й визнав його право на власну думку. Також він засудив реакцію Сумської, яка у відповідь почала ображати племінника.

Ольга Сумська, Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв
Ольга Сумська, Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв / фото прес-служби

"Вважав і вважаю, що це справа тієї родини. І не те щоб його лаяв. Висловив йому свою точку зору. На що він мені відповів: "А це моя точка зору". Він таким чином висловив свою позицію з цього приводу і мав на це право. З іншого боку, й Ользі, рідній тітці, не слід було принижувати й ображати племінника! Зло породжує зло!" - впевнений Анатолій Хостікоєв.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль вирішила трохи привідкрити завісу таємниці над особистим життям свого єдиного спадкоємця - 17-річного Веніаміна Огіра. Артистка з гордістю оголосила, що хлопець уже повністю визначився з тим, ким хоче стати в майбутньому, і обрав професію.

Також Богдан Беспалов надав докази того, що популярний артист Артем Пивоваров більше не холостяк. За словами оглядача шоу-бізнесу, співак таємно одружився зі своєю давньою обраницею Дашею Чередниченко.

Читайте також:

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Антоніна Паперна Сумська область новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує новий масований удар по Україні - названо цілі по регіонах та терміни атаки

Росія готує новий масований удар по Україні - названо цілі по регіонах та терміни атаки

19:50Війна
В Україні презентували антибалістичну ракету - чим унікальна FP-7.x

В Україні презентували антибалістичну ракету - чим унікальна FP-7.x

19:47Україна
Перестановки в Кабміні: Золотарьов розповів про причини заміни міністрів

Перестановки в Кабміні: Золотарьов розповів про причини заміни міністрів

19:40Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мами із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мами із сином за 45 с

Як вигнати кротів з ділянки раз і назавжди: спосіб, про який знають далеко не всі

Як вигнати кротів з ділянки раз і назавжди: спосіб, про який знають далеко не всі

Ситуація загострюється: окупанти просунулися на ключовій ділянці фронту

Ситуація загострюється: окупанти просунулися на ключовій ділянці фронту

"Дуже ревнивий": молодий коханий зробив Камалії пропозицію руки та серця

"Дуже ревнивий": молодий коханий зробив Камалії пропозицію руки та серця

Українців закликають поставити на підвіконні миску з кавовою гущею: у чому причина

Українців закликають поставити на підвіконні миску з кавовою гущею: у чому причина

Останні новини

19:47

В Україні презентували антибалістичну ракету - чим унікальна FP-7.x

19:43

У судовому реєстрі з'явилися рішення у справі про документи щодо освіти Пишного, – Кушнірук

19:40

Перестановки в Кабміні: Золотарьов розповів про причини заміни міністрівПогляд

19:35

Професії майбутнього: хто буде найбільш затребуваним у найближчі роки

19:11

Європа створила з Україною нову військову коаліцію - перші деталі

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
18:58

Нестача ракет для ЗРК Patriot: "Флеш" розкрив головну проблему

18:42

Чому фраза "пішли на каву" — помилка: як сказати правильно

18:40

Джунглі в Україні, які ховають таємниці князів: чому еліта Польщі тікала до ВолиніВідео

18:39

Де тримати яйця, щоб вони довго не псувалися: кухарі поставили крапку в суперечціВідео

Реклама
18:32

Кухонне "сміття" творить дива в саду: досвідчені дачники розкрили хитрий секретВідео

18:08

Всього один інгредієнт перетворить звичайні макарони на соковитий шедевр: що додати

18:03

РФ робить ставку на нові дрони під час ударів по Україні - Ігнат попередив про загрозу

17:27

Путін поскаржився на удари України і пригрозив "потужнішою" відповіддю

17:18

Часник лежатиме до нового врожаю: як правильно зберігати, щоб не згнив і не прорісВідео

16:56

Для кого покращиться життя: Новий Місяць 14 липня — хто скине вантаж минулого

16:53

"Вона відбивається": Хостікоєв став на захист "російської" дочки Сумської

16:51

Чому досвідчені садівники кладуть підгузки в горщики для рослин: причина здивуєВідео

16:40

"Це стане проблемою": "Флеш" попередив про нову тактику ракетних ударів РФ

16:32

Масштабні обстріли заходу України восени: "Флеш" оцінив реальність прогнозів

16:20

"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

Реклама
16:18

Погода на серпень: народні прикмети 14 липня — на що вказує поведінка бджіл

16:01

Слід встигнути до кінця липня: що посадити на городі, щоб зібрати ще один урожай

16:01

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

15:58

Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження

15:40

Долар різко підскочив, євро стрімко полетів угору: курс валют на 14 липня

15:39

Дощі та спека псують кавуни: які препарати допоможуть зберегти врожай

15:28

Дизайнерка розповіла, з чим носити блакитні джинси: 7 луків для легкого повторуВідео

14:55

Притягує кліщів як магніт: якій рослині не місце на приватній ділянці

14:54

Навіть товстий шар нагару легко відійде без тертя: як очистити пригорілу каструлю

14:51

РФ перетворила ЗАЕС на базу для дронів та склади зброї: тривожна заява ГУР

14:08

Кавуни виростуть великими й солодкими: що обов’язково потрібно зробити в липні

14:01

"Стала Пивоваровою": популярний співак Пивоваров таємно одружився

13:55

Підозрюється у вбивстві цивільних: екскомандира 155-ї ОМБр затримали - деталі

13:35

Чому Зеленський вирішив змінити прем’єра: що стоїть за перезавантаженням уряду

13:27

Прикраси засяють як нові за 10 хвилин: простий спосіб почистити золото та срібло вдома

13:14

"Є погрози": Винник зробив заяву щодо повернення в Україну

12:56

Найбільш недооцінені риси кожного знака зодіаку: що приховують Діви, Терези та Леви

12:54

Командир 225-го ОШП Олег Ширяєв відзначив роль Християнського корпусу та наголосив на важливості таких ініціатив

12:46

Що насправді приховують логотип та назва бренду Mazda: знають одиниціВідео

12:19

Ніякі не "костилі": як українською правильно назвати опори для ходьби

Реклама
12:09

Китайський гороскоп на завтра, 14 липня: Кроликам - підступність, Драконам - скандал

12:05

РФ може змінити напрямок масованих атак: які області опиняться у зоні ризику

11:57

Гороскоп на завтра, 14 липня: Козорогам - мандрівка, Скорпіонам - радість

11:54

Як очистити дерев'яні шафи на кухні від жиру та бруду: безпечні способиВідео

11:37

Серіал, який підкорив глядачів, повертається восени: 1+1 Україна розпочав роботу над 3 сезоном "Парочки слідчих"

11:14

Переміг рак і раптово помер: зірка "Парку Юрського періоду" пішов з життя

11:14

Ціни злетіли на 23% лише за тиждень: в Україні стрімко дорожчає популярна ягода

10:38

Російський "Шахед" залетів у Молдову та вибухнув – що відомоФото

10:32

"Чарівний хлопчик": Білик несподівано показала сина, який значно подорослішавВідео

10:30

Притягують в дім негаразди та хвороби: які квіти не варто садити біля будинку

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти