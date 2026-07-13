"Вона відбивається": Хостікоєв став на захист "російської" дочки Сумської

Анатолій Хостікоєв не вважає Антоніну Паперну зрадницею.

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Ольга Сумська та Антоніна Паперна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Анатолій Хостікоєв захистив Антоніну Паперну

Як він ставиться до конфлікту в родині Сумських

Народний артист України та актор театру імені Івана Франка Анатолій Хостікоєв відверто висловився про Антоніну Паперну - дочку Ольги Сумської, яка залишилася жити в РФ і вперто мовчить про війну Росії проти України. На думку знаменитого актора, яку він висловив в інтерв’ю виданню "Главком", те, що відбувається - виключно особиста справа родини.

Хостікоєв зізнався, що знає Тоню з самого дитинства, тому ставиться до неї виключно з теплотою. Через це він чудово розуміє Ольгу Сумську, коли на неї обрушується хвиля критики та громадського осуду.

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Антоніна Паперна з чоловіком-росіянином / фото: t.me, Антоніна Паперна

"Вона захищається, бо вона - мати і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може її за це дорікати. Крім того, Антоніна переїхала до Москви ще до початку війни. У неї є діти, і ніхто не сміє говорити, що вона зрадниця", - емоційно заявив Анатолій.

Водночас артист прокоментував гучний публічний конфлікт свого сина В’ячеслава Хостікоєва з Ольгою Сумською. Анатолій не підтримав різкі випади сина, хоча й визнав його право на власну думку. Також він засудив реакцію Сумської, яка у відповідь почала ображати племінника.

Ольга Сумська, Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв / фото прес-служби

"Вважав і вважаю, що це справа тієї родини. І не те щоб його лаяв. Висловив йому свою точку зору. На що він мені відповів: "А це моя точка зору". Він таким чином висловив свою позицію з цього приводу і мав на це право. З іншого боку, й Ользі, рідній тітці, не слід було принижувати й ображати племінника! Зло породжує зло!" - впевнений Анатолій Хостікоєв.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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