"Це стане проблемою": "Флеш" попередив про нову тактику ракетних ударів РФ

Радник міністра оборони пояснив, чому Кремль зробив ставку саме на "Іскандери" та які наслідки це матиме для української енергетики взимку.

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Балістичні ракети Росії - скільки їх насправді має Кремль / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Ключові тези:

У Росії кілька сотень балістичних ракет, не тисячі

"Іскандерів" виробляють 60–70 на місяць

Росія може випускати по Україні одночасно 20-30 ракет

Країна-агресорка Росія тримає у своєму розпорядженні лише кілька сотень балістичних ракет, а не тисячі. Основну ставку в ударах по Україні робить на комплекс "Іскандер". Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Главреду.

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Попри публічні заяви Кремля про новітню високоточну зброю, ресурсів наростити випуск "Цирконів" до масштабів основного арсеналу в Росії немає.

"Ні, їх (Цирконів, - ред.) не дуже багато, і обсяги виробництва не надто великі. Так само, як і "Оніксів" - їх у рази менше, ніж "Іскандерів", адже їх не виробляють у таких масштабах", - зазначив Бескрестнов.

Загальний обсяг балістичного арсеналу РФ, за його оцінкою, теж далекий від масового.

"Я думаю, якщо ми говоримо про балістику, у них є кілька сотень ракет. Тобто це не тисячі, але й не десятки. Це кілька сотень", - розповів він.

За словами радника міністра оборони, аналіз дат виробництва показує, що частина боєприпасів потрапляє на фронт мало не одразу з конвеєра.

"За датами ми бачимо, що з деякими ракетами у них існує дефіцит. Також ми бачимо, що "Шахеди" виробляються й відправляються до нас прямо з заводів. Але якщо говорити про "Іскандери" та С-400, то видно, що запас ракет у них є", - зазначив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

На що Росія робить ставку

За словами "Флеша", головний акцент у ракетній програмі Росії зроблений не на екзотичних зразках, а на масовому й перевіреному озброєнні, розосередженому по всій території країни.

"Вони роблять ставку на "Іскандер". Це їхнє основне ракетне озброєння, і вони тримають запаси по всій країні, адже Росія велика. Тобто "Іскандери" розташовані не лише біля кордонів з Україною", - пояснив Бескрестнов.

Масштаби випуску цього комплексу, за словами радника, дозволяють Москві планувати одночасні масовані атаки й водночас створюють проблему для системи протиракетного захисту України.

"З такими запасами плюс-мінус 20–30 ракет для атаки на нас - це можливо. Виробництво "Іскандерів" у них становить десь 60–70 ракет на місяць. І, на жаль, Росія виробляє більше "Іскандерів", ніж ми можемо отримати антибалістичних ракет для Patriot. Тому я вважаю, що потрібно розповідати українцям про цю ситуацію. Навіщо жити в ілюзії?" - наголосив Бескрестнов.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

До чого варто бути готовими взимку

Радник міністра оборони закликав українців серйозніше ставитися до сигналів повітряної тривоги, адже частина областей живе під подібними обстрілами роками, тоді як столиця й великі міста досі мали відносний захист.

"Треба ховатися, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Треба розуміти: якщо не буде ракет, будуть атаки на нашу енергетику, причому потужніші. І незрозуміло, що буде взимку. Якщо у них зараз є можливість атакувати й досягати 100% влучень по об'єктах, це стане проблемою для нашої енергетичної інфраструктури", - попередив Бескрестнов.

Щодо повідомлень моніторингових пабліків про нібито невідстежувані пуски комплексів С-400 під час недавньої балістичної атаки на Київ, радник зазначив, що така інформація в Україні закрита навіть для нього.

"Ми не можемо цього знати, тому що цю інформацію нам надають наші партнери. І лише вони знають, що вони відстежують, а що - ні. Тому я тут нічого сказати не можу", - підсумував він.

Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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