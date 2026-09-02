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Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру, є поранені

Анна Ярославська
2 вересня 2026, 06:42оновлено 2 вересня, 08:00
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Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня.
Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру, є поранені
Наслідки атаки на Одесу в ніч на 2 вересня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Головне:

  • Росія атакувала Одесу балістичними ракетами
  • Пошкоджено будинки та інфраструктуру
  • Постраждали троє людей та дитина

Російські окупанти в ніч на 2 вересня завдали ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджено інфраструктуру", - написав він у Telegram о 03:00.

відео дня

За попередніми даними, є руйнування житлових будинків.

Згодом стало відомо, що постраждали три людини. Серед них одна дитина.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з півдня.

Оновлено. Вранці Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих, серед них - одна дитина. Двоє людей госпіталізовані.

Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі.

Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади.

Постраждала інфраструктура.

  • Наслідки атаки на Одесу 2 вересня
    Наслідки атаки на Одесу 2 вересня Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 2 вересня
    Наслідки атаки на Одесу 2 вересня Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 2 вересня
    Наслідки атаки на Одесу 2 вересня Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 2 вересня
    Наслідки атаки на Одесу 2 вересня Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 2 вересня
    Наслідки атаки на Одесу 2 вересня Фото: t.me/odesaMVA

"Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу", - зазначив Лисак.

Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру, є поранені
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У результаті атаки є загиблі та постраждалі.

За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованої російської атаки на Україну загинули щонайменше 12 осіб, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення.

У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули семеро людей. Також під обстрілом опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

В Одесі та області з вечора тривали удари КАБами та дронами. Через атаку тисячі сімей залишилися без електропостачання. Також було пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

У Повітряних силах ЗСУ розкрили нову тактику ворога

Росія суттєво збільшила використання швидкісних реактивних безпілотників під час атак на Україну. Київ залишається одним із головних напрямків таких ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Помітне зростання кількості таких цілей почалося ще в липні. Тоді росіяни застосували приблизно в п’ять разів більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше.

За словами Ігната, проблема для ППО полягає насамперед у швидкості та висоті польоту. Окремі реактивні апарати можуть розганятися приблизно до 600 км/год і летіти на висоті близько 5 км. Через це їх не завжди можуть збити мобільні вогневі групи та ПЗРК, а частина дронів-перехоплювачів просто не має достатньої швидкості для переслідування таких цілей.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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