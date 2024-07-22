Донецьк залишився на місяці без води через відключення світла в РФ

Через тимчасові аварійні відключення світла на території Росії у деяких районах Донецька немає води.

https://glavred.net/war/doneck-ostalsya-na-mesyacy-bez-vody-iz-za-otklyucheniya-sveta-v-rf-10582496.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Донецьку / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У деяких регіонах Росії аварійно вимкнули електроенергію. Через це у тимчасово окупованому Донецьку також пропало світло та водопостачання. Фахівці кажуть, що для усунення аварії необхідно кілька місяців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Політика Кремля продовжує позбавляти води мешканців Донецької агломерації. Побудований окупантами водопровід Дон-Донбас не працює", – йдеться в повідомленні. Тепер же, через відключення світла на росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", – додають у ЦНС.

Також у ЦНС повідомили, що згідно із міжнародним правом саме окупанти повинні забезпечувати водопостачання для жителів тимчасово окупованих територій.

відео дня

Окупація України та війна проти РФ

Нагадаємо, боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що росіяни штурмують позиції українських військових у Донецькій області. Унаслідок постійних атак виникає загроза захоплення траси Покровськ - Костянтинівка.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що найбільша активність російських військ від початку доби спостерігається на Покровському і Лиманському напрямках.

Крім того, на Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади російської армії.

Також читайте інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред