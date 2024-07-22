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Донецьк залишився на місяці без води через відключення світла в РФ

Степан Гафтко
22 липня 2024, 02:36
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Через тимчасові аварійні відключення світла на території Росії у деяких районах Донецька немає води.
Донецьк залишився на місяці без води через відключення світла в РФ
Відключення світла в Донецьку / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У деяких регіонах Росії аварійно вимкнули електроенергію. Через це у тимчасово окупованому Донецьку також пропало світло та водопостачання. Фахівці кажуть, що для усунення аварії необхідно кілька місяців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Політика Кремля продовжує позбавляти води мешканців Донецької агломерації. Побудований окупантами водопровід Дон-Донбас не працює", – йдеться в повідомленні. Тепер же, через відключення світла на росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", – додають у ЦНС.

Також у ЦНС повідомили, що згідно із міжнародним правом саме окупанти повинні забезпечувати водопостачання для жителів тимчасово окупованих територій.

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Окупація України та війна проти РФ

Нагадаємо, боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що росіяни штурмують позиції українських військових у Донецькій області. Унаслідок постійних атак виникає загроза захоплення траси Покровськ - Костянтинівка.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що найбільша активність російських військ від початку доби спостерігається на Покровському і Лиманському напрямках.

Крім того, на Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади російської армії.

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Донецька ОДА війна Росії та України відключення світла
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