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Покровський напрямок у вогні: у ЗСУ розповіли про важкі бої на фронті

Юлія Закрепа
11 червня 2024, 17:50
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У Генштабі заявили, що у районах Дружелюбівки і Греківки ворог продовжує атакувати. На Покровському напрямку - найбільш гаряче.
Покровський напрямок у вогні: у ЗСУ розповіли про важкі бої на фронті
На Донеччині важка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 53 окрема механізована бригада

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що найбільша активність російських військ від початку доби спостерігається на Покровському і Лиманському напрямках.

У зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook повідомили, що на даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту - 51. Бої не стихають.

"Ворог активізувався Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська і Глибокого… Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Нашими захисниками відбито дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського і Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки і Греківки ворог продовжує атакувати… На Покровському напрямку – найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 – тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки", - повідомили військові.

відео дня

Крім того, за даними Генштабу, на Времівському напрямку українські військові відбили російську атаку біля Урожайного, а на Оріхівському напрямку - п’ять спроб загарбників покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка і Мала Токмачка.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Мережі розповіли про розгром росіян під Вовчанськом. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що після розгрому на Харківщині, один із підрозділів армії РФ повністю втратив свою боєздатність і був виведений на територію РФ.

У ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині. Речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив підрозділи кадирівців переважно виконують функції прикриття кордону та другого ешелону. На цей момент Рижівка знаходиться в "сірій зоні".

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Генштаб ЗСУ Покровськ
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