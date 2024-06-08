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Одна бригада ЗСУ проти трьох ворожих: напруга на Покровському напрямку зростає

Марія Николишин
8 червня 2024, 11:31
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Маючи величезні резерви живої сили, окупанти оперативно поповнюють шалені втрати та знову кидають в їх бій, кажуть в пресслужбі Сухопутних військ.
Одна бригада ЗСУ проти трьох ворожих: напруга на Покровському напрямку зростає
Військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади російської армії / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади російської армії. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Військові зазначають, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентром боїв залишається Покровський напрямок.

"Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригад РФ", - підкреслюють у Сухопутних військах.

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Там також додають, що росіяни не зважають на втрати то продовжують штурмувати напрямок.

"Маючи величезні резерви живої сили, окупанти оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають їх в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - йдеться в повідомленні.

У 47-й ОМБр також показали, як БМП Bradley розбиває впритул ворожий БТР, який разом із десантом прорвався в населений пункт:

Одна бригада ЗСУ проти трьох ворожих: напруга на Покровському напрямку зростає

Що відомо про Сухопутні війська України?

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уздовж українського кордону та на окупованих територіях російські окупанти стягнули велику кількість своїх сил - понад 500 тисяч солдатів.

В той же час, українські війська стабілізували ситуацію на Вовчанському напрямку. Атаки окупантів агресора Росії відбиваються, бійці не лише утримують свої позиції, а й вибивають противника з локацій, які він зайняв.

Крім того, російські окупанти зазнають критичних втрат, які їм складно поповнювати. Більше того - у травні ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення ворога.

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