'Через день буде повномасштабний наступ': окупант поскаржився на тиск ЗСУ під Херсоном

Окупанти бояться прориву ЗСУ на Херсонщині / 93-яОМБР, Слово і діло

Українські захисники успішно контрнаступають на Херсонському напрямку. Це прекрасно розуміють російські окупанти, а тому не приховують, що до повномасштабного наступу ЗСУ залишилось буквально один-два дні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта, яку вдалося перехопити ГУР.

Так, у перехопленій розмові чути як військовослужбовець незаконного збройного формування "Л/ДНР" скаржиться про те, що ЗСУ на них "тиснуть і тиснуть".

Бойовик "ЛДНР" скаржиться, що ЗСУ на них тиснуть / Головне управління розвідки Міноборони України

"Буде повна дупа, це тільки початок, Колю. Вчора говорили, що у вас там була розвідка боєм, а от через день, через два буде повномасштабний наступ", - каже жінка до окупанта.

На що бойовик відповів, що вони про це добре знають. "Ми на два відходимо, а вони на крок наступають. Ми їх бачимо", - каже окупант.

Бойовик "ЛДНР" скаржиться, що ЗСУ на них тиснуть / Головне управління розвідки Міноборони України

Він також розповів, що ЗСУ наступають на Бахмут (раніше Артемівськ) та Авдіївку.

Крім того, загарбник поскаржився, що кремлівський диктатор Володимир Путін ніяк не намагається виправити ситуацію. "А хто його знає, що він там телиться. Кажуть, що там сили зібрані: і з вашого боку сили зібрані в Криму, і там, і там, а толку від цього", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Нещодавно авторитетне західне видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що у другій половині жовтня українські війська можуть повністю деокупувати Херсон і остаточно повернути контроль над правим берегом Дніпра. Про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

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