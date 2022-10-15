Керівництво військових РФ біжить з Херсона, ЗСУ і партизани не дають їм організувати штаби - Хлань

Війська РФ на правому березі Херсонщини вже не можуть розміщувати свої штаби - Хлань / Колаж Суспільне, Reuters, скріншот YouTube

Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні вони вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

В ефірі Freedom він розповів про те, що на переправі в Антонівці все частіше з'являються повністю тоновані машини. Вони масово виїжджають по переправі на лівий берег і починають там ховатися.

Сергій Хлань / Скріншот Freedoom

"На переправі в Антонівці дуже часто з'являються машини, вони повністю затоновані. Без черги проїжджають і без черги переправляються на лівий берег. А це фактично евакуація штабного керівництва всіх росіян. Вони масово через переправу виїжджають і евакуюються на лівий берег і там починаються ховатися вже", - зазначив депутат.

Також він додав, що в окупантів проблеми з організацією штабів на правому березі Херсонщини, оскільки працюють українські війська і партизани. Йде масова евакуація загарбників з Херсона, правобережної частини області, на лівий берег.

"Розміщувати штаби так, як вони раніше розміщували, у них вже не виходить. Рух опору разом із ЗСУ дуже чітко відпрацьовує ті місця, де вони організовують свої штаби. Вони зараз масово евакуюються з Херсона, правого берега Дніпра, і розчиняються поки на лівому", - підкреслив Сергій Хлань.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Днями видання Financial Times 14 жовтня з посиланням на оцінки західних військових припустили, що звільнення ЗСУ окупованого Херсона може статися вже в другій половині жовтня. Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до окупантів про негайну "евакуацію" населення з регіону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армія України може звільнити Херсон до початку зими. Однак він не виключив сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Однак Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає прогноз про звільнення Херсона наступного тижня занадто оптимістичним. На його думку, такі заяви з'явилися на тлі повідомлень про спробу евакуації колабораціоністів, їх сімей та сімей російських представників з Херсона. Можливо, саме з цієї причини були зроблені висновки, згідно з якими ЗСУ наближаються до Херсона.

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