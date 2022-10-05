ЗСУ мають успіхи на Херсонщині, Харківщині та Луганщині, вони нищать малоукоплектовані війська РФ – ISW

ЗСУ мають успіхи на Херсонщині, Харківщині та Луганщині/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські військові упродовж минулої доби продовжували досягати великих успіхів у Херсонській області. У той же час вони продовжили наступ у Харківській та Луганській областях.

Воїнам ЗСУ вдалося звільнити ще частину населених пунктів, зокрема кілька з них на східному березі річки Інгулець. Там росіяни були змушені відступити на південь у напрямку Херсона. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські бійці почали нищити малоукомплектовані російські війська у північній частині Херсонщини. Також російським загарбникам довелося відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

Російським загарбникам тепер не вдається перекинути на їхні передові позиції на Херсонщині резерви, мобілізованих, а також додаткові боєприпаси.

Також українські військові успішно просуваються далі у східній частині Харківської області. Своїм рухом вперед захисники України все більше загрожують російським позиціям на Луганщині, зазначають в ISW.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень Збройними силами України були звільнені і деокуповані десятки населених пунктів у різних регіонах. Українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий і потужний рух у рамках поточної оборонної операції.

Нагадаємо, рано вранці в середу, 5 жовтня, в Білій Церкві у Київській області пролунали два вибухи і спалахнула пожежа. Російські окупанти вдарили іранськими дронами-камікадзе по об'єктах інфраструктури.

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