Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

Дар'я Пшеничник
6 жовтня 2026, 16:24
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами заступника командувача ПС полковника Юрія Черевашенка, Сили ППО в Україні недоукомплектовані на 25%.
ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше
На скільки укомплектована ППО України / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ/facebook, МВС України

Коротко:

відео дня
  • Укомплектованість Сил ППО перевищує 75%
  • Головний дефіцит - засоби ураження повітряних цілей
  • Пілотів переводять на реактивні дрони-перехоплювачі

Сили протиповітряної оборони України недоукомплектовані приблизно на чверть - показник укомплектованості перевищує 75%. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко, повідомляє УНІАН.

За словами полковника, критичної ситуації з людьми у підрозділах немає. Він пояснив це результатами кампаній, які дозволили втримати льотний склад і запобігти перетіканню пілотів та молоді до інших складових Сил оборони.

Дефіцит - у засобах, а не в людях

Ключовим викликом для протиповітряної оборони в командуванні називають не кадри, а технологічну площину. Черевашенко наголошує: бракує саме інструментів ураження повітряних цілей, і лише після того, як це питання закриють, напрацьовані рішення почнуть масштабувати.

Льотчиків готують до нової спеціалізації

Частину кадрового ресурсу у Повітряних силах планують спрямувати на новий напрям, ще частину - повернути до роботи з резерву.

"Ми розуміємо, що велику кількість із наявних пілотів ми перекваліфікуємо в пілотів реактивних БПЛА-перехоплювачів. Ми розуміємо, що ми можемо швидко компенсувати чисельність тих, хто не зможе літати на реактивних дронах за рахунок колишніх пілотів, база даних яких в нас є. І ми вже починаємо цю роботу з ними щодо подальшого залучення до таких проєктів", - зазначив Черевашенко.

Крім цього напряму, у Повітряних силах опрацьовують ще кілька сценаріїв компенсації некомплекту, деталі яких заступник командувача публічно розкривати відмовився.

Яка ціль російських ударів - ISW

Країна-агресорка Росія готує нову масштабну кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці взимку, розраховуючи таким чином домогтися політичних поступок від Києва на тлі відсутності значного прогресу російських військ на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська стратегія спиралася на припущення, що поступове просування армії РФ зрештою виснажить українські оборонні можливості. Цей підхід Москва розглядала як основу для досягнення своїх цілей у війні.

Однак динаміка бойових дій у 2026 році, за даними ISW, не відповідає очікуванням Кремля. Аналітики зазначають, що з березня російські війська мають близькі до нульових чисті територіальні здобутки, тоді як українські сили проводили контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Окремо ISW звертає увагу на ситуацію поблизу Лимана. Українська операція Vivaldi призвела до просування Сил оборони на північ від міста та, за оцінкою інституту, зірвала російські плани щодо оточення укріпленої лінії оборони в Донецькій області.

На цьому тлі російському військово-політичному керівництву доводиться коригувати оцінки ситуації. ISW пов'язує проблеми російської армії також із тим, що командування отримувало перебільшені доповіді про перебіг бойових дій, що могло спотворювати уявлення Кремля про реальний стан справ.

У результаті Москва, за оцінкою аналітиків, може дедалі більше покладатися на удари по критичній інфраструктурі України. ISW уже зазначав, що Київ готує енергосистему до очікуваної інтенсивної зимової кампанії РФ проти енергетичної мережі.

Українська ППО - останні новини за темою

Як писав Главред, Україна перебудовує підходи до захисту Києва через зміну характеру російських повітряних атак. Йдеться про координацію авіації, підрозділів ППО та мобільних вогневих груп, а також масштабування технологій для знищення нових типів дронів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України за підсумками візиту міністра оборони України Євгенія Хмари на командні пункти військових частин Повітряних сил на Київщині.

Згодом радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснив, що глави міноборони про перебудову роботи ППО заради знищення ворожих цілей ще на підльоті до Києва стосувалася вузького сегмента загроз - реактивних безпілотників і дешевих реактивних ракет.

Нагадаємо, Канада приєднається до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду про безпілотники Drone Deal.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ПВО війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

16:34Економіка
Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

16:29Економіка
ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

16:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупами

Останні новини

16:34

Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

16:29

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

16:24

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

15:54

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

15:52

З чим носити спідниці восени 2026: стилістка показала 5 трендових образівВідео

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
15:42

Головоломка із сірниками, яка "ламає" мозок: лише найуважніші знайдуть відповідьВідео

15:41

РФ планує розігнати реактивні дрони до 900 км/год: у ПС попередили про нову загрозу

15:32

Місяць народження може видати сильний характер: хто не здається після перших невдач

15:05

Небезпечна ртуть усередині: які лампочки не можна викидати у смітникВідео

Реклама
14:57

Прихована мобілізація в РФ: Мадяр розповів про різке зростання втрат окупантів

14:32

Сини Джамали заспівали разом із нею на сцені: вражаюче відео

14:13

Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

14:09

Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання

14:05

Ініціатива "Чисте небо" запропонувала державі та ринку оновити механізм блокування російських і піратських медіасервісів

14:03

Гороскоп Таро на завтра, 7 жовтня: Тельцям — безлад, Ракам — урок

14:01

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

13:55

Жир і пара більше не будуть проблемою: що повісити на кухні замість шторВідео

13:46

Конкуренція з Тіною Кароль: продюсер розповів, чому Лорак обрала Росію

13:42

Замість холодної плитки: яке покриття обирають для сучасних балконів

13:21

ЕКЗ, рак і реанімація: Камалія розповіла про причину різкого схуднення

Реклама
13:17

Південна Корея визнала вибачення України недостатніми: які заходи готує Сеул

13:10

Великий плед стане чистим без зайвих зусиль: як легко випрати його вдомаВідео

13:02

Одна особа: у мережі з’явилося фото сина Мурата Насирова

12:49

Весна покаже: комбат передбачив провал планів Путіна та завершення війни

12:33

У справі про смерть Хайден Панеттьєрі з’явилися нові приголомшливі подробиці

12:32

Жовтень подарує Україні майже літнє тепло: якою буде погода до кінця тижня

12:22

Операція "Вівальді" зірвала наступ РФ: Кремль мститиметься за поразку під Лиманом

12:18

Що означає миготливий червоний сигнал світлофора: чи можна їхати даліВідео

12:15

Аліну Кабаєву замінили на 19-річну фаворитку — деталі

12:00

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи

11:57

Народні засоби для городу: що дійсно допомагає, а що шкодить рослинамВідео

11:31

Відчувають те, чого не бачать інші: три місяці народження з унікальним даром

11:31

Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

11:13

"Потяг "Червона Рута"" — ексклюзивна прем’єра з 7 жовтня на Київстар ТБ

11:10

Графіки повертаються: в Україні з 15:00 6 жовтня почнуть вимикати світло

11:03

Скандал, який перетворився на рок-хіт: історія легендарної пісні 1977 рокуВідео

10:55

"Я страждаю": Боржемська вперше розповіла про серйозну хворобу

10:53

Армія РФ завдала удару по території лікарні в центрі Кривого Рогу: є поранені

10:53

Окупанти б’ють по мостах спеціальними боєприпасами: яку загрозу вони несуть

10:51

Виглядає як звичайний опеньок: який гриб не можна класти до кошикаВідео

Реклама
10:38

Коли почнуться реальні переговори про мир: Андрусів пояснив сценарійПогляд

10:18

Що посадити у жовтні: топ-5 найкращих овочів для будь-якого кліматуВідео

10:10

"Виповнюється цілих 19": Лідія Таран показала дорослу доньку від Доманського

10:08

Щоб гарбузи зберігалися місяцями: що потрібно зробити одразу після зборуВідео

10:02

Поблизу Вовчанська ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу - аналіз ISW

09:45

Миші триматимуться подалі від дому: проста хитрість без отрути й пасток

09:21

Вікна "плачуть" не просто так: що варто перевірити до морозівВідео

09:11

Чому 7 жовтня не можна скаржитися на долю: яке церковне свято

08:46

Хитрий тест з ПДР: кому з водіїв дозволено повернути праворучВідео

08:44

Рейд в Естонію замість великої війни: як Росія може зруйнувати НАТО зсередини

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти