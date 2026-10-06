ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

За словами заступника командувача ПС полковника Юрія Черевашенка, Сили ППО в Україні недоукомплектовані на 25%.

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На скільки укомплектована ППО України / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ/facebook, МВС України

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Укомплектованість Сил ППО перевищує 75%

Головний дефіцит - засоби ураження повітряних цілей

Пілотів переводять на реактивні дрони-перехоплювачі

Сили протиповітряної оборони України недоукомплектовані приблизно на чверть - показник укомплектованості перевищує 75%. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Юрій Черевашенко, повідомляє УНІАН.

За словами полковника, критичної ситуації з людьми у підрозділах немає. Він пояснив це результатами кампаній, які дозволили втримати льотний склад і запобігти перетіканню пілотів та молоді до інших складових Сил оборони.

Дефіцит - у засобах, а не в людях

Ключовим викликом для протиповітряної оборони в командуванні називають не кадри, а технологічну площину. Черевашенко наголошує: бракує саме інструментів ураження повітряних цілей, і лише після того, як це питання закриють, напрацьовані рішення почнуть масштабувати.

Льотчиків готують до нової спеціалізації

Частину кадрового ресурсу у Повітряних силах планують спрямувати на новий напрям, ще частину - повернути до роботи з резерву.

"Ми розуміємо, що велику кількість із наявних пілотів ми перекваліфікуємо в пілотів реактивних БПЛА-перехоплювачів. Ми розуміємо, що ми можемо швидко компенсувати чисельність тих, хто не зможе літати на реактивних дронах за рахунок колишніх пілотів, база даних яких в нас є. І ми вже починаємо цю роботу з ними щодо подальшого залучення до таких проєктів", - зазначив Черевашенко.

Крім цього напряму, у Повітряних силах опрацьовують ще кілька сценаріїв компенсації некомплекту, деталі яких заступник командувача публічно розкривати відмовився.

Яка ціль російських ударів - ISW

Країна-агресорка Росія готує нову масштабну кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці взимку, розраховуючи таким чином домогтися політичних поступок від Києва на тлі відсутності значного прогресу російських військ на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російська стратегія спиралася на припущення, що поступове просування армії РФ зрештою виснажить українські оборонні можливості. Цей підхід Москва розглядала як основу для досягнення своїх цілей у війні.

Однак динаміка бойових дій у 2026 році, за даними ISW, не відповідає очікуванням Кремля. Аналітики зазначають, що з березня російські війська мають близькі до нульових чисті територіальні здобутки, тоді як українські сили проводили контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Окремо ISW звертає увагу на ситуацію поблизу Лимана. Українська операція Vivaldi призвела до просування Сил оборони на північ від міста та, за оцінкою інституту, зірвала російські плани щодо оточення укріпленої лінії оборони в Донецькій області.

На цьому тлі російському військово-політичному керівництву доводиться коригувати оцінки ситуації. ISW пов'язує проблеми російської армії також із тим, що командування отримувало перебільшені доповіді про перебіг бойових дій, що могло спотворювати уявлення Кремля про реальний стан справ.

У результаті Москва, за оцінкою аналітиків, може дедалі більше покладатися на удари по критичній інфраструктурі України. ISW уже зазначав, що Київ готує енергосистему до очікуваної інтенсивної зимової кампанії РФ проти енергетичної мережі.

Українська ППО - останні новини за темою

Як писав Главред, Україна перебудовує підходи до захисту Києва через зміну характеру російських повітряних атак. Йдеться про координацію авіації, підрозділів ППО та мобільних вогневих груп, а також масштабування технологій для знищення нових типів дронів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України за підсумками візиту міністра оборони України Євгенія Хмари на командні пункти військових частин Повітряних сил на Київщині.

Згодом радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснив, що глави міноборони про перебудову роботи ППО заради знищення ворожих цілей ще на підльоті до Києва стосувалася вузького сегмента загроз - реактивних безпілотників і дешевих реактивних ракет.

Нагадаємо, Канада приєднається до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду про безпілотники Drone Deal.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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