Удар РФ 'Орешником' по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

Експерт наголосив, що набагато небезпечніші є удари "Іскандерами" чи "Кинджалами".

Чи існує загроза удару "Орешником" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

Головне із заяви експерта:

Американське посольство найпершим інформує про загрозу "Орешника"

Росіяни вкотре намагаються залякати українців

Проблема "Орешника" занадто перебільшена

Навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник". Першочергово реагує на небезпеку американське посольство, однак поки що ніяких заяв з відомств не звучить. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, ворог вкотре намагається залякати українців, вплинути на їхній психологічний стан.

"Триває 12-й рік війни й 4-й повномасштабної, тому ми всі прекрасно розуміємо все. Проблема "Орешника" занадто перебільшена. Набагато небезпечніші є удари "Іскандерами" чи "Кинджалами" без попередження", - підкреслив він.

Експерт зауважив, що бойова частина навіть однієї такої балістичної ракети вагою пів тонни завдасть в рази більше проблем, ніж "Орешник".

Світан також додав, що ця міжконтинентальна ракета – це більше зброя інформаційного характеру або ж та, яка здатна доставити ядерні боєголовки. Однак, на його думку, росіяни не стануть запускати "ядерку".

"Вони чудово розуміють, що після застосування ядерної зброї 10 їхніх атомних станцій злетять у повітря. Отримати 10 "Чорнобилів" на європейській частині Росії це те саме, що поставити на ній хрест", - підсумував він.

Ракета "Орешник" / Інфографіка: Главред

Росія готується до нового удару по Україні

Президент України Володимир Зеленський 16 січня заявив, що за інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.

Він закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги.

"Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, самотнім, хто потребує вашої підтримки", - додав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

15 січня Росія завдала удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Також 15 січня в Солом'янському районі Києва внаслідок ворожої атаки було зафіксовано падіння уламків на житловий будинок. Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеженню технічних поверхів.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

