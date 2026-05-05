Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня - у Зеленського назвали справжню ціль

Україна планує показати, що Росія зацікавлена не в завершенні війни, а в безпечному проведенні параду, наголосив Подоляк.

Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня - відповідь Подоляка

Подоляк назвав причини оголошення Україною перемир'я з 6 травня

Оголошення країною-агресоркою Росією тимчасового перемир'я 8-9 травня для проведення параду у Москві не означає, що Кремль реально готовий до завершення війни. У відповідь Україна запропонувала провести режим тиші, які мав би початись в ніч на 6 квітня, щоб перевірити реальні наміри РФ щодо припинення вогню. Про це заявив в коментарі 24 каналу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Україна чітко розуміє, що Росія не прагне припинення бойових дій чи завершення війни, а лише намагається забезпечити спокійне проведення параду 9 травня. Саме тому українська сторона запропонувала практичний варіант — запровадити режим тиші за кілька днів до цієї дати.

Подоляк зазначив, що Україна не має наміру відзначати 9 травня, однак зацікавлена у припиненні взаємних обстрілів. З цієї причини і виникла пропозиція розпочати перемир’я раніше, адже від цього залежить, у яких умовах Росія зустріне цей день.

"Президент чітко каже, що нас не хвилює 9 травня чи інші дати. Не хочете взаємних обстрілів? Тоді давайте почнемо все 6 травня. Не буде ударів з боку Росії? Дзеркально немає наших ударів по Росії. І так упродовж наступних днів, аби Росія дійсно перестала вбивати цивільне населення. Адже ми бачимо, що ворог продовжує бити саме по цивільних на відміну від України", – наголосив радник глави ОП.

Чим важливе оголошення перемир'я з 6 травня - думка експерта

Оголошення Україною перемир’я за кілька днів до запланованого припинення вогню з боку Росії є прагматичним і логічним кроком, оскільки таким чином Кремль намагався продемонструвати, що саме він визначає терміни початку та завершення паузи у бойових діях. Про це в ефірі Radio NV зазначив військовий експерт та екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, цього разу українське керівництво самостійно встановило часові рамки, визначивши початок режиму тиші з 6 травня, водночас залишивши за собою право на дзеркальну відповідь у разі порушення домовленостей з боку Росії.

Експерт також звернув увагу, що в Москві занепокоєні питанням безпеки під час проведення параду 9 травня, тому такі дії України звужують можливості для маневру російської сторони. Він нагадав, що з 2014 року Росія неодноразово брала на себе зобов’язання щодо припинення вогню, однак щоразу їх порушувала.

"Вочевидь, у нас до 9 травня буде можливість особисто пересвідчитись в тому, чи готовий ворог припинити вогонь як на землі, так і в рамках реалізації свого ракетно-дронного терору. Якщо того не станеться, ми залишаємо по собі право вчиняти аналогічним способом. З одного боку, в такий спосіб ми демонструємо всьому світові, що Україна готова до поступок заради досягнення мирної угоди. З іншого боку, ми чітко демонструємо всьому світу, що Росія не є стороною, яка договороспроможна і щоразу зухвало бреше та порушує взяти на себе зав'язання", – підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оголошене президентом України Володимиром Зеленським перемир’я, яке має розпочатися з опівночі в ніч із 5 на 6 травня, можуть продовжити. Про таку можливість повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Раніше Зеленський запровадив режим тиші у відповідь на одностороннє рішення Росії про перемир’я 8–9 травня з нагоди Дня перемоги.

Ще до цього глава держави спростував інформацію про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня, наголосивши, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій із цього приводу.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

