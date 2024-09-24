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Смертоносна українська бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром - Forbes

Анна Ярославська
24 вересня 2024, 09:56оновлено 24 вересня, 10:48
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72-га механізована бригада здійснила рідкісний подвиг - майже два роки захищала місто Вугледар.
72 ОМБр, карта Deep State
72-га механізована бригада здійснила рідкісний подвиг / Колаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap.live

Російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області.

Як пише Forbes, "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

"72-га механізована бригада здійснила рідкісний подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від постійно більших сил противника. Тепер їй потрібна допомога - якщо не заміна", - пишуть журналісти.

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"Після майже дворічних спроб витіснити українську бригаду з Вугледара, які зазнали невдачі, російська 40 бригада морської піхоти та інші бригади й полки тепер намагаються обійти її та відрізати. І їм це потроху вдається", - йдеться у статті.

Ситуація в Угрире - карта
Ситуація у Вугледарі - карта / deepstatemap.live

Журналісти пояснили, що дороги і поля навколо самого Вугледара сильно заміновані, а всі спроби росіян атакувати українські позиції на БМП, мотоциклах або гольф-карах зазнають невдачі.

Однак дороги поблизу села Водяне в Покровському районі Донецької області - менш небезпечні. Саме тут росіяни просуваються під прикриттям бойових літаків, які скидають потужні планерні бомби.

Журналісти також зазначили, що, попри те, що для українців знищувати більшість росіян мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами стало звичним. Однак ЗСУ бракує сучасної техніки, особливо для 14 нових бригад, які зараз формує українська армія, і які потенційно могли б замінити 72 ОМБр.

Ситуація під Вугледаром - останні новини

Окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області. Останніми днями обстановка значно погіршилася. Як повідомляє DeepState, одна з причин ситуації, що склалася, - відмова від проведення ротації 72-ї ОМБр. Керівництво було змушене ввести допоміжні резерви із сил ТРО, однак ці сили "не змогли впоратися з натиском противника".

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

"Насправді така проблема має місце бути. Причому не все пов'язано виключно з тим, що ворог має переважаючі сили і засоби. Даються в знаки і деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати", - сказав Селезньов.

ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська і Курахового, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом із Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де ворог може намагатися наступати.

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