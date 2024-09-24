Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар

КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, каже Коваленко.

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Наступ РФ на Вугледар / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Армія країни-агресорки Росії продовжує наступати на Вугледар. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

За його словами, раніше місто було зручно обороняти, але зараз ворог руйнує Вугледар КАБами.

"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг", - сказав він. відео дня

Керівник ЦПД також зауважив, що на жаль, КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Наступ РФ на Вугледар - що відомо

Нагадаємо, за повідомленнями Forbes, російські окупаційні війська можуть відрізати та оточити 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар у Донецькій області. Підкреслюється, що "смертоносна українська бригада" досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але, на думку журналістів, навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно.

Раніше, військовий експерт Владислав Селезньов також говорив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром та можуть опинитися в оточенні.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявляв, що Сили оборони України можуть відступити із Курахівського, Вугледарського та Покровського напрямків у випадку якщо буде вирішуватись питання про збереження військових з'єднань.

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