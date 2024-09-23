Україна може втратити Вугледар: Селезньов заявив про небезпечне оточення ЗСУ

Варіантів виходу ЗСУ із цієї ситуації з малими втратами не так багато - росіяни продовжують наступ.

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Україна може втратити Вугледар / колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром та можуть опинитися в оточенні.

"Насправді така проблема має місце бути. Причому не все пов’язано виключно з тим, що ворог має переважаючі сили та засоби. Даються в знаки і деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати", - зауважив Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він констатував, що з огляду на заяви військових з Вугледарського напрямку, в тому числі офіцерського складу, складається абсолютно чітка картина. На жаль, вона не райдужна.

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ЗСУ можуть опинитись в оточенні / скріншот: deepstatemap

"Варіантів виходу з цієї ситуації з малими втратами не так багато. Чи втримаємо ми під контроль над Вугдледаром - маю серйозний сумнів. Настільки масштабні флангові удари з боку російської армії, що, здається, ще трохи і наші захисники у Вугледарі можуть опинитися в оточенні", - визнає експерт.

Щоб цього не сталося, ми побачимо маневр на оборону. Можливо, каже Селезньов, станеться якесь диво.

"Але я в дива не вірю. Я вірю, що офіцери відповідного напрямку, які діють в районі Вугледару, будуть ухвалювати раціональні рішення. Ключове - не території, а збереження життя наших військових", - резюмував експерт.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, що армія РФ обходить Вугледар і просунулася під Покровськом. Підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи. Розмір просування ворога становить від 500 м до 1,3 км. На Покровському напрямку росіянам вдалося пройти до центру селища Гродівка.

Російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі. Аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледара. Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення в Торецьку - ситуація погіршується.

ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового. Іван Тимочко повідомив, що Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом з Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де ворог може намагатися наступати.

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