"Зібрав усіх":Трамп вийшов з цікавою заявою щодо закінчення війни в Україні

Американський лідер прокоментував загрозу переростання війни в Україні у Третю світову.

Трамп вважає, що його прихід до влади запобіг розгортанню Третьої світової / Колаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скріншот з відео

Що сказав Трамп:

США планують завершити ще одну війну

Америка більше не витрачає кошти на Україну

Війна в Україні не призведе до Третьої світової

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі вкотре заявив, що зупинив вісім воєн, а припинення дев'ятої попереду. При цьому, ймовірно, він мав на увазі війну в Україні.

Як передає Fox News, він заявив, що країна-агресорка Росія та Україна завдали США "шкоди". А все тому, що Штати витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Києву.

"Ми більше не витрачаємо жодних грошей. Тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я змусив НАТО підняти внески 2% до 5%. Це дуже важливо. Коли ти президент, ти мусиш стежити за світом, бо інакше тебе втягнуть у проблеми, тебе втягнуть у світову війну", - додав Трамп.

Чи може війна в Україні призвести до Третьої світової

Американський лідер також вкотре наголосив, що якби він був президентом під час головування Байдена, війни б не сталося, а якби його зараз не обрали на займану посаду, війна в Україні могла б призвести до Третьої світової. Однак цього, на думку Трампа, не станеться.

"Коли я вперше прийшов, я сказав: "Вау, ця ситуація може призвести до Третьої світової". І я об'єднав НАТО, зібрав усіх разом", - наголосив політик.

Коли закінчиться війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що на думку військового експерта і співдиректора програм зовнішньої політики, координатора міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексія Мельника, завершення повномасштабної війни у 2026 році є малоймовірним.

Проте, не варто виключати те, що Київ та Москва зможуть досягти припинення вогню. Найбільш реалістичним сценарієм зараз є саме припинення вогню по лінії зіткнення.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Раніше Трамп заявляв, що для Путіна війна в Україні є важкою, адже він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Так само війна важка і для України. Тож тепер треба дозволити війні дійти до кінця.

Напередодні стало відомо, що Америка під керівництвом Трампа не дозволить Росії перемогти, але й не стане оплачувати все самотужки. Конгрес не поспішає затверджувати багатомільярдні пакети допомоги, а сам президент вимагає, щоб основний фінансовий тягар ліг на Європу.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно президент США вже заявляв про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Він додав, що Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

