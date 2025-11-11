"Зібрав усіх":Трамп вийшов з цікавою заявою щодо закінчення війни в Україні

Що сказав Трамп:
- США планують завершити ще одну війну
- Америка більше не витрачає кошти на Україну
- Війна в Україні не призведе до Третьої світової
Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі вкотре заявив, що зупинив вісім воєн, а припинення дев'ятої попереду. При цьому, ймовірно, він мав на увазі війну в Україні.
Як передає Fox News, він заявив, що країна-агресорка Росія та Україна завдали США "шкоди". А все тому, що Штати витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Києву.
"Ми більше не витрачаємо жодних грошей. Тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я змусив НАТО підняти внески 2% до 5%. Це дуже важливо. Коли ти президент, ти мусиш стежити за світом, бо інакше тебе втягнуть у проблеми, тебе втягнуть у світову війну", - додав Трамп.
Чи може війна в Україні призвести до Третьої світової
Американський лідер також вкотре наголосив, що якби він був президентом під час головування Байдена, війни б не сталося, а якби його зараз не обрали на займану посаду, війна в Україні могла б призвести до Третьої світової. Однак цього, на думку Трампа, не станеться.
"Коли я вперше прийшов, я сказав: "Вау, ця ситуація може призвести до Третьої світової". І я об'єднав НАТО, зібрав усіх разом", - наголосив політик.
Коли закінчиться війна в Україні - думка експерта
Главред писав, що на думку військового експерта і співдиректора програм зовнішньої політики, координатора міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексія Мельника, завершення повномасштабної війни у 2026 році є малоймовірним.
Проте, не варто виключати те, що Київ та Москва зможуть досягти припинення вогню. Найбільш реалістичним сценарієм зараз є саме припинення вогню по лінії зіткнення.
Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини
Раніше Трамп заявляв, що для Путіна війна в Україні є важкою, адже він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Так само війна важка і для України. Тож тепер треба дозволити війні дійти до кінця.
Напередодні стало відомо, що Америка під керівництвом Трампа не дозволить Росії перемогти, але й не стане оплачувати все самотужки. Конгрес не поспішає затверджувати багатомільярдні пакети допомоги, а сам президент вимагає, щоб основний фінансовий тягар ліг на Європу.
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно президент США вже заявляв про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Він додав, що Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні.
Інші новини:
- РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку
- Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту
- "Прильоти" в Саратові та Енгельсі: дрони атакували нафтові об'єкти РФ
Про джерело: Fox News
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред