"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Христина Трохимчук
7 травня 2026, 13:28
Актриса виграла важливу судову справу.
Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Анджеліна Джолі виграла суд
  • Причина конфлікту Пітта і Джолі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здобула важливу перемогу над своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Видання People повідомляє, що суд став на бік зірки в процесі у справі французької виноробні Château Miraval.

Як виявилося, сторона актора вимагала надати особисте листування Джолі, пов'язане з конфліктом навколо виноробні, тоді як сторона актриси стверджувала, що ці повідомлення захищені адвокатською таємницею. Суд вирішив, що адвокати Пітта не довели необхідність оприлюднення листування.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — суд з Бредом Піттом / ua.depositphotos.com

"Це важлива перемога для пані Джолі. Він повністю перейшов межу, коли намагався отримати доступ до документів, які, очевидно, є конфіденційними. Це частина моделі поведінки пана Пітта, який намагається контролювати все, що стосується Анджеліни, включаючи її спілкування з власними адвокатами. Ми дуже вдячні, що й Апеляційний суд, і суд першої інстанції врешті-решт поклали край цьому", — прокоментував ситуацію адвокат Джолі.

Тим часом Бред Пітт не збирається здаватися і хоче надати нові докази. Джерело вважає, що Джолі могла приховати багато важливих документів під приводом адвокатської таємниці.

Бред Пітт — особисте життя
Бред Пітт — розлучення з Анджеліною Джолі / фото: ua.depositphotos.com

"Суддя дозволив команді Пітта переглянути це рішення в міру появи нових доказів. Показово, скільки документів Джолі приховала під приводом адвокатської таємниці. Це лише частина доказів у справі", — заявила наближена до актора людина.

Конфлікт через виноробню Château Miraval розпочався у 2022 році, коли Пітт звинуватив Джолі у таємному продажу своєї частки. Актор наполягає на порушенні особистих домовленостей, тоді як зірка називає його дії "війною заради помсти" і оскаржує претензії в суді. Захист Джолі стверджує, що Пітт відмовився викуповувати її частку після того, як вона не погодилася підписати договір про нерозголошення. За словами актриси, Пітт намагався "купити її мовчання" щодо інциденту в літаку у 2016 році, коли він нібито проявив насильство стосовно членів сім'ї.

Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

