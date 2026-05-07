"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Ви дізнаєтеся:
- Анджеліна Джолі виграла суд
- Причина конфлікту Пітта і Джолі
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здобула важливу перемогу над своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Видання People повідомляє, що суд став на бік зірки в процесі у справі французької виноробні Château Miraval.
Як виявилося, сторона актора вимагала надати особисте листування Джолі, пов'язане з конфліктом навколо виноробні, тоді як сторона актриси стверджувала, що ці повідомлення захищені адвокатською таємницею. Суд вирішив, що адвокати Пітта не довели необхідність оприлюднення листування.
"Це важлива перемога для пані Джолі. Він повністю перейшов межу, коли намагався отримати доступ до документів, які, очевидно, є конфіденційними. Це частина моделі поведінки пана Пітта, який намагається контролювати все, що стосується Анджеліни, включаючи її спілкування з власними адвокатами. Ми дуже вдячні, що й Апеляційний суд, і суд першої інстанції врешті-решт поклали край цьому", — прокоментував ситуацію адвокат Джолі.
Тим часом Бред Пітт не збирається здаватися і хоче надати нові докази. Джерело вважає, що Джолі могла приховати багато важливих документів під приводом адвокатської таємниці.
"Суддя дозволив команді Пітта переглянути це рішення в міру появи нових доказів. Показово, скільки документів Джолі приховала під приводом адвокатської таємниці. Це лише частина доказів у справі", — заявила наближена до актора людина.
Конфлікт через виноробню Château Miraval розпочався у 2022 році, коли Пітт звинуватив Джолі у таємному продажу своєї частки. Актор наполягає на порушенні особистих домовленостей, тоді як зірка називає його дії "війною заради помсти" і оскаржує претензії в суді. Захист Джолі стверджує, що Пітт відмовився викуповувати її частку після того, як вона не погодилася підписати договір про нерозголошення. За словами актриси, Пітт намагався "купити її мовчання" щодо інциденту в літаку у 2016 році, коли він нібито проявив насильство стосовно членів сім'ї.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Вікторія Білан-Ращук розповіла про зради чоловіка-військовослужбовця. Актриса поділилася особистою драмою, підкресливши, що проблеми у стосунках з Володимиром Ращуком накопичувалися роками, а народження дитини не змогло врятувати шлюб.
Також відомий телеведучий Костянтин Грубич показав свого сина Ярослава, який тепер звикає до життя з протезом. Ветеран відкрито поділився своїм досвідом реабілітації, а батько висловив йому повну підтримку на цьому непростому життєвому етапі.
Вас може зацікавити:
- Готується: Кейт Міддлтон поділилася радісною новиною
- Дружина Ращука приголомшила правдою про зради актора під час вагітності — подробиці
- Дружина Роналду продемонструвала ультра рідкісну сумку майже за 4 мільйони
Про особу: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред