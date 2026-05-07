"З дня на день": Зеленський заінтригував заявою про відповідь на атаки РФ

Росія незабаром отримає відповідь на постійні обстріли населення та інфраструктури України.

Росію чекають далекобійні санкції від України

Що повідомив Зеленський:

Країна-агресорка Росія від початку доби завдає ударів по Україні в усіх формах. Станом на ранок ворог вже застосував близько 100 ударних дронів. Не припиняються і штурмові дії на фронті.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у кількох областях зафіксовано значні пошкодження цивільних обʼєктів, українська енергетика також залишається мішенню РФ.

"Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що з дня на день Україна відповість Росії на порушення режиму тиші, який був оголошений з опівночі 6 травня.

"У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії. Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії", - підсумував президент.

Главред писав, що згідно з аналізом польського видання Rzeczpospolita, російський диктатор Володимир Путін повинен бути зацікавлений хоча б у тимчасовому припиненні вогню.

Однак глава Кремля може навмисно провокувати Україну на завдання ударів по Москві 9 травня. Саме тому армія РФ проігнорувала пропозицію України про тимчасове перемир'я в ніч з 5 на 6 травня.

Нагадаємо, Главред писав, що 6 травня армія РФ атакувала десятки населених пунктів Херсонщини дронами, завдавала авіаційних ударів і влаштовувала артилерійські обстріли.

Того ж дня вранці ворог здійснив атаку по Сумах двома безпілотниками типу "Герань-2". Дрони поцілили у будівлю дитячого садка, спричинивши масштабну пожежу та руйнування.

Вже сьогодні, 7 травня, в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Згодом стало відомо, що виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

