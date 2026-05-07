Не можуть загасити: на Чернігівщині через агресію РФ спалахнула масштабна пожежа

Росіяни не дають можливості українським фахівцям ліквідувати пожежу.

Україна мобілізувала усі наявні ресурси для стримування пожежі

Головне:

Біля кордону з РФ горить ліс

Через загрозу БПЛА українські фахівці не мають доступу до небезпечної зони

Україна працює над недопущенням поширення вогню

На Чернігівщині, на кордоні з країною-агресоркою Росією, горять 2400 гектарів лісу. Лісівники не мають до нього доступу, повідомило ДП "Ліси України" у Telegram.

Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

"Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ", - йдеться у повідомлені.

На Чернігівщині вже створюють додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, бо ворог б’є по будь-якій техніці.

"Вчора провели спільну нараду з представниками військових, ДСНС та місцевої влади. Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БПЛА", - додали в ДП "Ліси України".

Чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

Главред писав, що даними головного управління комунікацій Збройних Сил України, можливість проведення Збройними силами РФ широкомасштабних наступальних дій на Чернігівщині, виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів, у короткостроковій перспективі оцінюється як малоймовірна.

Наразі ворог зосереджує зусилля на обстрілах прикордонних районів, використовуючи авіабомби, артилерію, РСЗВ та дрони. Також зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу.

Володимир Путін повинен бути зацікавлений хоча б у тимчасовому припиненні вогню. Однак глава Кремля може навмисно провокувати Україну на завдання ударів по Москві 9 травня.

політолог, глава центру вивчення військових та політичних конфліктів та діючий державний радник Росії Андрій Клінцевич скаржився на українські безпілотники.

Про джерело: ДП "Ліси України" ДП "Ліси України" — найбільше державне лісогосподарське підприємство України, створене у 2022 році для управління державними лісами та оптимізації галузі . Підприємство відповідає за охорону, захист та відтворення лісів, займаючи частку ринку необробленої деревини близько 86-88%.

