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Окупанти РФ відрізали шлях евакуації зі Слов'янська та Краматорська: розбомбили залізницю

7 квітня 2022, 20:47

Окупанти вдарили по єдиній контрольованій Києвом залізничній колії зі Слов'янська, Краматорська та Лиману.

Поїзд
Три потяги з Донецької області заблоковані внаслідок авіаудару / УНІАН

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою. В результаті у Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію. Пасажирів змушені розміщувати на вокзалі. Про це заявив голова правління правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

Як повідомив він в Telegram, авіаційний удар було завдано по шляхопроводу біля станції Барвінкове – єдиному, який контролює Україна залізницею зі Слов'янська, Краматорська та Лиману. Евакуаційні потяги залишилися заблоковані в містах. Пасажирів розміщують на вокзалі.

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"Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього.", - підкреслив Камишин.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що ворожі війська поповнюють свої резерви і спробують повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Противник може спробувати піти в атаку на Харків, однак у нього навряд чи вистачить ресурсів.

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