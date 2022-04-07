Окупанти РФ відрізали шлях евакуації зі Слов'янська та Краматорська: розбомбили залізницю

Окупанти вдарили по єдиній контрольованій Києвом залізничній колії зі Слов'янська, Краматорська та Лиману.
Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою. В результаті у Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію. Пасажирів змушені розміщувати на вокзалі. Про це заявив голова правління правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Як повідомив він в Telegram, авіаційний удар було завдано по шляхопроводу біля станції Барвінкове – єдиному, який контролює Україна залізницею зі Слов'янська, Краматорська та Лиману. Евакуаційні потяги залишилися заблоковані в містах. Пасажирів розміщують на вокзалі.
"Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього.", - підкреслив Камишин.
Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що ворожі війська поповнюють свої резерви і спробують повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Противник може спробувати піти в атаку на Харків, однак у нього навряд чи вистачить ресурсів.
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