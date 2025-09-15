'Безрозсудна ескалація': в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

Каллас різко засуджує порушення повітряного простору Румунії і закликає до солідарності ЄС.

Глава дипломатії ЄС заявляє про необхідність зміцнювати безпеку та протидіяти подібним провокаціям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/kajakallas

Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Румунії

Інцидент названо "безрозсудною ескалацією", що загрожує регіональні безпеці

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас різко засудила порушення повітряного простору Румунії російськими дронами, яке сталося 13 вересня. Вона назвала цей інцидент "безрозсудною ескалацією" та наголосила на неприпустимості таких дій у сучасних міжнародних відносинах.

"Ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", – зазначила Каллас у своєму дописі на Х. відео дня

Очільниця дипломатії ЄС підкреслила, що такі дії Росії є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Вона наголосила на важливості солідарності країн Євросоюзу та зміцнення регіональної безпеки у відповідь на подібні провокації.

Кая Каллас додала, що підтримує постійний контакт із румунським урядом.

Шахед / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка атаки дронів на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у коментарі для Главреду зазначив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю.

За словами експерта, поодинокі випадки перетину кордону ще можна було б пояснити технічними неполадками або впливом систем радіоелектронної боротьби, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що стратегічна мета Кремля полягає у демонстрації того, що Росія фактично веде війну з НАТО, а довгострокове завдання – послаблення або руйнування Альянсу.

Наліт російських дронів на Польщу - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАТО починає нову військову операцію для захисту Польщі та східного флангу загалом. Таке рішення було ухвалено після того, як РФ атакувала Польщу ударними безпілотниками.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, при цьому зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Дональду Трампу слід зрозуміти марність спроб домовитися з Путіним, адже Росія не планує завершувати війну проти України. Він наголосив, що удари дронів зачепили і НАТО, і тільки рішучі дії змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

