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База ППМ у Воронезькій області у вогні: Генштаб поділився деталями влучання

Даяна Швець
4 жовтня 2024, 10:36
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Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів.
дрон, удар
У Воронезькій області РФ дрон атаковано нафтобазу / Колаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 4 жовтня у Воронезькій області Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів. Таке підтвердження опублікував Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф. В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, бойове завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

відео дня

Поки що результати ураження уточнюються, однак мережею уже ширяться відео та фото масштабного займання.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Інформацію по те, що сьогодні палахкотять потужні пожежі на двох НПЗ, вранці повідомила і влада країни-агресора.

Так губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, безпілотники атакували нафтобазу в селищі міського типу Анна.

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - написав він у телеграмі.

База ППМ у Воронезькій області у вогні: Генштаб поділився деталями влучання
Карта НПЗ РФ/ Главред

Атаки на Росію - останні новини

Як відомо, 1 вересня БПлА залетіли до Москви і вразили дві електростанції. Повідомлялося, що після атаки БпЛА в Конаково Тверської області пожежа виникла біля місцевої ГРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Згодом стало відомо, що Московський НПЗ зупинив половину своїх потужностей після атаки ЗСУ. На території заводу того дня виникла велика пожежа після повідомлень мера Москви Сергія Собяніна про нібито падіння БПЛА на НПЗ.

Своєю чергою у Зеленського розповіли деталі про нову українську ракету, яка дістане до Москви і не тільки. Вона призначена для знищення авіаційної інфраструктури країни-агресора Росії.

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