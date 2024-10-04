У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомо

Один із безпілотників упав на територію нафтобази у Воронезькій області. У Пермському краї горять ємності з паливом на площі 10 тисяч "квадратів".

https://glavred.net/world/v-rf-moshchnye-pozhary-na-dvuh-npz-chto-izvestno-10602317.html Посилання скопійоване

Пожежа на НПЗ у Пермському краї РФ спалахнула в ніч на 4 жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 4 жовтня в Росії на двох нафтобазах спалахнули пожежі - у Воронезькій та Пермській областях.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, безпілотники атакували нафтобазу в селищі міського типу Анна.

За його словами, засоби РЕБ придушили дрони, один із яких упав на територію нафтобази. Гусєв стверджує, що сталося загоряння порожньої цистерни.

відео дня

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни", - написав Гусєв у Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння безпілотника немає, а на місці вже працюють пожежні розрахунки.

О 22:18 Гусєв попереджав жителів Воронезької області про те, що на території регіону оголошено небезпеку атаки БПЛА.

Дивіться відео - У Воронезькій області горить НПЗ:

Крім того, пожежа спалахнула на території приватного НПЗ у Пермському краї.

За даними МНС Росії, у промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратах. Вогонь охопив ємності з паливом.

"Співробітники МНС Росії не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус і суху рослинність. На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - У Пермському краї горить НПЗ:

Атаки на НПЗ у РФ - останні новини

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області було атаковано і дві ДРЕС у Московській та Тверській областях, а також московський НПЗ. Крім цього, Тульська, Бєлгородська, Липецька, Воронезька, Курська та Брянська області також були під ударами.

За даними ЗМІ, Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня.

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч на 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресора.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта.

Повідомлялося, що пожежа на нафтобазі Пролетарського району Ростовської області, яка розпочалася в ніч на 18 серпня після атаки дронів, завершилася через 9 днів.

​ Де розташовані НПЗ у Росії​ / Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред