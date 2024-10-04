Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомо

Анна Ярославська
4 жовтня 2024, 07:19
150
Один із безпілотників упав на територію нафтобази у Воронезькій області. У Пермському краї горять ємності з паливом на площі 10 тисяч "квадратів".
Пожежа на НПЗ у Пермському краї РФ
Пожежа на НПЗ у Пермському краї РФ спалахнула в ніч на 4 жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 4 жовтня в Росії на двох нафтобазах спалахнули пожежі - у Воронезькій та Пермській областях.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, безпілотники атакували нафтобазу в селищі міського типу Анна.

За його словами, засоби РЕБ придушили дрони, один із яких упав на територію нафтобази. Гусєв стверджує, що сталося загоряння порожньої цистерни.

відео дня

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни", - написав Гусєв у Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння безпілотника немає, а на місці вже працюють пожежні розрахунки.

О 22:18 Гусєв попереджав жителів Воронезької області про те, що на території регіону оголошено небезпеку атаки БПЛА.

Дивіться відео - У Воронезькій області горить НПЗ:

Скриншот

Крім того, пожежа спалахнула на території приватного НПЗ у Пермському краї.

За даними МНС Росії, у промзоні села Осенці горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратах. Вогонь охопив ємності з паливом.

"Співробітники МНС Росії не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус і суху рослинність. На місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - У Пермському краї горить НПЗ:

Скриншот

Атаки на НПЗ у РФ - останні новини

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області було атаковано і дві ДРЕС у Московській та Тверській областях, а також московський НПЗ. Крім цього, Тульська, Бєлгородська, Липецька, Воронезька, Курська та Брянська області також були під ударами.

За даними ЗМІ, Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня.

Раніше Главред писав про атаку дронів у ніч на 18 серпня на Ростовську область. Попередньо - було ураження паливного об'єкта країни-агресора.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Силами оборони зафіксовано щонайменше два осередки загоряння на території об'єкта.

Повідомлялося, що пожежа на нафтобазі Пролетарського району Ростовської області, яка розпочалася в ніч на 18 серпня після атаки дронів, завершилася через 9 днів.

У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомо
​ Де розташовані НПЗ у Росії​ / Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії дрони НПЗ пожежа атака дронів
Реклама

Головне за день

Більше
Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

06:47Україна
"Не допустіть тотальної поразки": командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара

"Не допустіть тотальної поразки": командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара

04:25Україна
Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

23:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

Останні новини

07:56

"Страшенно погано для військових": експерт розказав про нові труднощі для ЗСУ

07:45

"Може загрожувати міжнародний розшук": Раміна вирішила покарати втікача Олександра Волошина

07:19

У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомоВідео

06:47

Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

06:10

Ізраїль та Іран зробили "жовтневий сюрприз" для виборів у СШАПогляд

Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф ГладунПісля війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун
04:50

Як українською сказати "беушний": яку помилку ми часто робимо, не підозрюючи про цеВідео

04:25

"Не допустіть тотальної поразки": командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара

04:04

Чому у Франції не можна викидати квитки на метро: неочікуване пояснення

03:36

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Реклама
03:00

Стане справжнім оберегом: що потрібно повісити в будинку 4 жовтня

03:00

Лише мегамозок знайде обличчя на малюнку: головоломка для геніїв за вісім секунд

02:30

Не зрозуміли навіть батьки: завдання з математики для дітей спантеличило мережу

01:30

Відомий український дизайнер розкрив деталі роману з чоловіком: "Продовжував кохати"

03 жовтня, четвер
23:51

Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

23:25

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

23:16

"Путін саме цього й боїться": експерт сказав, коли вибухне заворушення в РФ

23:09

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

21:50

"Є цілком дієва тактика": Зеленський назвав основну потребу України для захисту неба

21:45

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунамиВідео

21:32

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

Реклама
21:30

Україні заборонили бити по РФ через помилку британського прем'єра - The Telegraph

21:19

"Від мене мало що залишилося": 77-річний Елтон Джон зробив гучну заяву

20:46

Україну може чекати наймасованіша атака з сотнями ракет і дронів: що відомо

20:39

Доводять до шаленства: які людські звуки подобаються котам - точна відповідьВідео

20:18

Чому розсипати сіль - погана прикмета: витоки та значення

20:14

"Може піти ракетна атака": Світан попередив про підступний план Кремля

20:08

"Чим пізніше закінчиться війна, тим гірше": названо невтішний прогноз для українцівВідео

20:07

"Обстріл" Курської АЕС: у МЗС відповіли на істерику російських пропагандистівВідео

19:42

Дивно, але геніально: для чого до кави сипати соду - відповідь криється в смакуВідео

19:25

Прямо над містом: у Білорусі вибухнув російський "Шахед" - що відомо

19:10

Досвід гібридної війни в ІзраїліПогляд

18:57

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

18:46

Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангаріВідео

18:35

Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну

18:35

"Вибухнув мені в обличчя": Брітні Спірс постраждала під час пожежі

18:29

Блищатимуть як з магазину: як відчистити ювелірні вироби в домашніх умовах

18:27

З банківських рахунків можуть вилучити пенсію: кого торкнуться нововведення

17:43

Середня зарплата в Україні зросла на 20%: хто заробляє найбільше

17:42

Яким буде курс долара до середини жовтня: банкір розповів, чи чекати "стрибок"

17:41

Ідеальний час: експерт сказала, коли точно треба лягати спати, щоб виспатися

Реклама
17:32

Росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині: вибух убив трьох людей, зокрема дитинуФото

17:12

У Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією і назвали дві умови

17:07

Зірковий склад тренерів і нові учасники зі свіжими форматами: з 1 листопада "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4" повертається на ТЕТВідео новини компанії

16:45

Україну обстрілюють ракети з іноземними деталями: Буданов дорікнув Заходу

16:44

Незворотній шлях України до членства в НАТО: Рютте зробив важливу заявуФото

16:40

"Нас ніколи не буде 42 млн": Україні треба адаптуватися до скорочення населення – ГладунВідео

16:25

Ахтем Сеітаблаєв уперше розповів про смерть батька

16:19

Гурт Без обмежень долучився до здійснення мрії дівчини, тато якої захищав Україну

16:14

Як позбутись запаху із взуття за 5 хвилин: геніальний і простий методВідео

15:58

Путін зібрав пів мільйона осіб: для яких чотирьох міст є загроза - Риженко

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти