Дістане до Москви і не тільки: у Зеленського розповіли деталі про нову українську ракету

Радник глави Офісу президента зазначив, що нова українська балістична ракета призначена для знищення авіаційної інфраструктури країни-агресора Росії.

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Стала відома дальність ураження нової української балістичної ракети / Колаж Главред, фото: УНІАН

Нова балістична ракета українського виробництва про успішне випробування якої оголосив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції матиме дальність ураження 600-700 кілометрів. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

За його словами, ефективність цієї зброї стане зрозуміла лише з часом.

"Нова балістична ракета України – це 600-700 км, як президент сказав. Але я думаю, що це питання, відповідь на яке ми з вами побачимо при роботі. Щодо "Паляниці" чи будь-яких інших балістичних ракет, чи дронів і т.д.: будемо використовувати – будемо бачити їх ефективність", – прокоментував Подоляк. відео дня

Він також зазначив, що важливу роль відіграє й кількість таких ракет. У війнах великого масштабу саме кількість є вирішальною.

"Вони високотехнологічні мають бути, бо будуть тоді давати результат дуже крутий. Але їх має бути багато. Тобто одна-дві-три ракети – ми зможемо з вами сказати "вау", але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами", – зауважив Подоляк.

Ця зброя призначена для знищення інфраструктури, що дозволяє Росії використовувати авіацію. Подоляк вважає, що відновлення Росією виробництва літаків Ту-22, Ту-160, Ту-195 є неможливим.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Нова українська балістична ракета - що відомо про неї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 серпня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські сили успішно провели випробування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. За його словами, вже є певні досягнення в рамках ракетної програми.

Крім того, глава держави вперше продемонстрував нову українську далекобійну ракету "Паляниця", яка була створена за півтора року і запускається з наземної установки. Основні характеристики ракети, такі як радіус дії, бойова частина та кількість виготовлених одиниць, залишаються конфіденційними.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що випробування української балістичної ракети, ймовірно, включали удари по російських окупантах.

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