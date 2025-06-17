Батько падає і кричить від горя: з-під завалів будинку в Києві витягли тіло сина

Батьки годинами стояли під зруйнованим 9-поверховим будинком у Києві та сподівалися на те, що їхній син живий.

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З під завалів дістали тіло загиблого чоловіка / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Ігор Клименко

Що відомо:

РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці у Києві

Внаслідок ударів по Києву вже 14 загиблих

З-під завалів дістали тіло чоловіка, батьки якого цілий день сподівались на диво

Російські окупанти вдарили ракетою по 9-поверховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва. Унаслідок цього було зруйновано цілий під'їзд. Рятувальники годинами розгрібали завали в пошуках тих, хто вижив і загиблих. Відео з місця події розлетілося в Мережі.

Весь світ облетіли фото і відео батьків, які стояли біля будинку з надією отримати хорошу звісточку про те, що їхній син живий. Але дива не сталося.

відео дня

Увечері рятувальники знайшли бездиханне тіло чоловіка. Батьки впізнали - це їхній рідний син.

Убитий горем батько не витримав такого удару. Він упав на землю і кричав від болю, який розривав його серце. До нього одразу підбігли медики.

Дивіться відео з батьком загиблого чоловіка в Києві:

З під завалів дістали тіло загиблого чоловіка / фото: скріншот

Варто зазначити, що незадовго до цього рятувальники підтвердили, що вони дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Прессекретарка ДСНС Світлана Водолага підтвердила, що батьки впізнали тіло загиблого сина, пише Obozrevatel.

Telegram-канал "Україна Сейчас" стверджує, що загиблому чоловікові був 31 рік, його звали Дмитро.

У МВС України зазначили, що нині кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 14-ти. Ще 117 людей постраждали.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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