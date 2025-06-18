Перша реакція США на масований удар по Києву: що заявили у Вашингтоні

У Держдепі США повідомили про жертви серед цивільних і засудили дії РФ після удару по Києву.

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Держдеп висловив співчуття після нічного удару по столиці України / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com,

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РФ вночі атакувала Київ та інші міста України

Держдеп засудив дії Росії та висловив співчуття постраждалим

У ніч на 17 червня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по Україні, в тому числі атакували столицю. Після цього на обстріли з боку РФ відреагували у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс виступила із заявою, в якій засудила дії російської армії та підтвердила загибель американського громадянина внаслідок атаки на Київ.

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"Нам відомо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема трагічної смерті громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих", – зазначила Брюс.

Вона наголосила, що уряд США глибоко співчуває всім постраждалим унаслідок обстрілу. Також речниця повідомила, що не може розкривати більше деталей про загиблого американця з поваги до його родини.

Удар РФ по Україні в ніч на 17 червня – що відомо

Як повідомляв Главред, Київ був у диму після атаки РФ, було пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки.

Також раніше повідомлялося, що РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.

Нагадаємо, РФ вдарила по Києву ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Також повідомлялося, що на світанку РФ атакувала Одесу – постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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