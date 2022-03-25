Армія України розгромила батальйонну групу 200-ї омбр окупантів Росії - Арестович

ЗСУ продовжують протистояти російській армії в Україні / Reuters

Збройні сили України ліквідували батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. З 648 осіб вижили тільки троє, двоє з них отримали поранення. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу в п'ятницю, 25 березня, він розповів про те, що 200-та окрема мотострілецька бригада Збройних сил РФ, яка брала участь у війні проти України, практично повністю розгромлена.

"Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України, зазнала значних втрат у живій силі. З 648 військовослужбовців, які були відправлені, загинули 645. Залишилися тільки троє, і то двоє з них поранені", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що вночі, 25 березня, сили оборони України протистояли російським окупантам в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова та Білої Церкви. Війська противника зазнали серйозних втрат.

У Генштабі ЗСУ заявили, що на Слобожанському напрямку ворожі військові підрозділи блокують Суми та Харків. Вони завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Росіяни здійснюють спроби наступу в районі Ізюма, але несуть втрати. Окремий загін окупантів Росії було виведено на російську територію, оскільки вони втратили понад 50% особового складу.