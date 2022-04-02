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Арестович пояснив, чому окупанти не можуть взяти Київ

2 квітня 2022, 12:31

Українські війська гнатимуть окупантів з Київської області до білоруського кордону. При цьому загарбники намагаються перекидати свої сили на Харківщину.

Київ, Україна
Щоб атакувати Київ, росіянам потрібно перекинути сюди 30-50 тисяч особового складу / Фото Reuters

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому путінська армія не може атакувати столицю України. За його словами, окупантам не вистачає особового складу.

"Щоб атакувати Київ, росіянам потрібно перекинути сюди 30-50 тисяч особового складу, а це неможливо, тому що загальний його контингент в Україні становить 70 тисяч. Тобто їм потрібно повністю набирати армію з інших країн", - пояснив Арестович в ефірі телемарафону.

У Київській області підрозділи російської окупаційної армії відійшли від Броварів. Сили оборони України звільнили Іванків і Чорнобиль – єдиний шлях наступу окупантів з території Білорусі.

"Сьогодні наші війська виженуть їх ще далі, тож ми зможемо сказати, що звільнили Київщину аж до білоруського кордону", – підкреслив радник глави ОП.

Разом з тим, загарбники намагаються перекидати свої сили з Київської області в Ізюм на Харківщині. Зі свого боку українські війська здійснюють тактичний контрнаступ на півдні.

Арестович додав, що найгарячішими напрямки фронту зараз є Маріуполь, Чернігівська область, зона ООС і Харківщина.

"Складна ситуація на Чернігівщині та в Маріуполі. В останньому тривають вуличні бої. Щодо півдня - особливо складно в зоні ООС та на Харківщині. Окупанти намагаються перекинути війська з Київщини в Ізюм з боку Бєлгорода, але постійно залишаються без пального, адже в Бєлгороді відбувається щось дивне, майже Чорнобаївка", - пояснив радник глави ОП.

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Як повідомляв Главред, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти готують наступ на трьох напрямках - Слобожанському, Донецькому та Луганському. Крім цього, РФ шукає бойовиків-добровольців, готових воювати проти України.

При цьому угруповання військ ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 9 атак ворога. Захисники знищили вісім танків, 44 ББМ, 16 машин і 10 артилерійських систем.

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