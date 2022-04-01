Під Києвом "покришили" тихоокеанських морпіхів: у РФ визнали втрати

/ Прес-служба командування ДШВ ЗС України

Нещодавно президент РФ Володимир Путін присвоїв почесні звання гвардійських 155-й бригаді морської піхоти (Тихоокеанський флот) і 126-й бригаді берегової оборони (Чорноморський флот), які брали участь в агресії проти України.

Як повідомляють росЗМІ, це зроблено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Відомо, що бригада дислокується у Владивостоці і в селищі Слов'янка Приморського краю. Після розпаду СРСР дивізія виконувала бойові завдання в Чечні. В ході військової операції Росії в Сирії 155-а бригада прикривала авіаційну групу росіян.

Нещодавно сахалінський інформаційний портал АСТВ опублікував некролог своєму земляку Гілєву, який служив у військовій частині 30926 у Владивостоці.

"Олександр героїчно бився в бою з націоналістами за звільнення населеного пункту Мощун в Київській області. Його БМП-3 була виведена з ладу, але незважаючи на безвихідну ситуацію, Олександр прийняв рішення зберегти бойову техніку і організувати кругову оборону", - пишуть росЗМІ, вигадуючи "подвиги", які виправдовують аргесію рашистів.

Відзначимо, що за даними журналіста Романа Цимбалюка, "підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) практично повністю знищені ЗС України. Як повідомляється, в результаті прийняття необдуманих рішень командуванням бригади втрати склали близько 600 військовослужбовців убитими і стільки ж поранених".

читайте такожЗ елітної дивізії імені Дзержинського під Києвом зробили "вінегрет": у РФ розкрили деталі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти кидають техніку і біжать з Гостомеля Київська область. Частина військових РФ переодягається в цивільний одяг, частина-просто так відходить.

Читайте ще: