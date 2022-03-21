Армія України в 7-й раз розбила окупантів Росії у Чорнобаївці

Збройні сили України / Фото Reuters

Українські війська вже всьоме завдали удару по позиціях військових підрозділів РФ у Чорнобаївці Херсонської області. Там на аеродромі окупанти постійно намагаються обладнати свій командний пункт і місце збору літаків, проте щоразу ЗСУ наносять по них удари.

Про нове розтрощення ворога написав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що завдано вже 7-й удар по захопленій окупантами позиції.

"Приготуйтеся. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", - сказав чиновник.

Розтрощення окупантів РФ у Чорнобаївці

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що ситуація з Чорнобаївкою у Херсонській області увійде в історію воєн як приклад бездарності російських військових командирів.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю... такими, які вони є, - бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій", - підкреслив Зеленський.

Нагадавши, вперше ЗСУ розбили окупантів у Чорнобаївці 27 лютого. Але вони знову розмістили там свої нові вертольоти.

Вже 7 березня українці знищили там 30 вертольотів.

16 березня українці знову розтрощили ворожі вертольоти, а 18 березня там було ліквідовано командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу. Командувач підрозділом загинув.

Вшосте сили оборони України знищили позиції окупантів у Чорнобаївці також 18 березня.