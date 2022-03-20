Маріуполь і Чорнобаївка увійдуть в історію як приклади терору і бездарності командування РФ - Зеленський

Зеленський заявив про небувалий терор окупантів у блокадному Маріуполі / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь і Чорнобаївка увійдуть в історію.

Про це він сказав під час звернення до українців у ніч на 20 березня.

За словами президента, терор, який влаштували окупанти в українському місті Маріуполь, будуть згадувати через століття. Терор росіян спричинить для них наслідки, впевнений Зеленський.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за військові злочини. Зробити таке, що зробили з мирним містом окупанти - це терор, який будуть згадувати і через століття", - сказав глава держави.

Тим часом Чорнобаївка Херсонської області увійде в історію як місце, де російські командири показали свою бездарність.

"Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові та їхні командири показали себе повністю — такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", - сказав глава держави.

читайте такожВійна в Україні: Зеленський заявив, що переговори не прості й приємні, але вони необхідніЗа його словами, українці довели, що вміють воювати професійніше за армію РФ, яка воює десятки років в різних регіонах і за різних умов.

"Ми відповідаємо мудрістю і хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки і відправлених в Україну солдатів", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що чим більше українці говорять про військові злочини Росії світу, тим більше Україна знаходить підтримку.

"Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірші наслідки настають для неї", - підкреслив президент.

Зазначимо, вперше окупанти були розгромлені в Чорнобаївці 27 лютого. Однак вони знову розмістили на тому ж місці нові гелікоптери.

7 березня українці знищили там близько 30 ворожих вертольотів.

16 березня в Чорнобаївці знищили близько семи вертольотів російських загарбників.

18 березня українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Командувач цією армією загинув внаслідок удару українців.

18 березня ЗСУ вшосте знищили сили окупантів у Чорнобаївці Херсонської області.

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