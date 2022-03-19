"Бандера - у Чорнобаївці": у Мережі висміяли тотальний провал РФ на Херсонщині

Удар по окупантам на аеродромі в Чорнобаївці / Maxar Technologies

Російські окупанти зазнають великих втрат в Херсонській області. Неодноразові спроби закріпитися на аеродромі в Чорнобаївці зазнали невдачі.

У Мережі вже ходять меми про Чорнобаївку, де ворожі десантники вкотре не можуть висадитися, йдеться в матеріалі ТСН.

"Тут вам усюди буде одна суцільна Чорнобаївка!",- пишуть користувачі.

У Мережі намагаються розгадати магічну силу села в Херсонській області, де розташований аеропорт і воно поки зайняте росіянами. Мінімум 4 рази українські військові знищували там ворожі вертольоти і вантажівки.

Соцмережі вже вибухнули десятками мемів про аеродром, на який так безуспішно намагаються ще раз висадитися російські десантники. Саме на цей смертельний для окупанта населений пункт направляють всі покажчики.

Додамо, що в одному з мемів знайшли причину тотальних невдач російських окупантів. Користувачі пожартували, що в Чорнобаївці живе сам Степан Бандера, яким в РФ лякають навіть маленьких дітей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!",- написав Жорін.

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