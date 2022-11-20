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"Звучить, як мрія": Єрмак сумнівається, що війна в Україні закінчиться до весни

20 листопада 2022, 07:41

Глава Офісу президента не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією. Але це точно станеться, впевнений він.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак нагадав про успіхи ЗСУ, але не став прогнозувати терміни закінчення війни / Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року.

Зокрема, він прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова.

"Звучить, ніби ця фраза заступника Міністра оборони України, – це мрія. Звичайно, мільйони українців мріють, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Втім, я буду більш реалістичним", - сказав Єрмак під час виступу на Міжнародному форумі безпеки у Галіфаксі.

За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

"Але це точно станеться", – підкреслив він.

Єрмак нагадав про те, що Збройні Сили України досягли значних успіхів на полі бою. Зокрема, звільнили Херсон і просунулися на харківському напрямку.

"Кожен день, щохвилини ми робимо все можливе, щоб наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", – додав керівник ОП.

Як повідомляв Главред, видання Sky News процитувало заступника міністра оборони України, генерал-майора у відставці Володимира Гаврилова про те, що Збройні Сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

Війна в Україні та ситуація в Росії

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні. Він спробує продовжити військові операції і в 2023 році, щоб утримати раніше окуповані території й створити умови для згортання західної підтримки України.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємне опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

Російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ.

Інші новини:

війна в Україні новини України Андрій Єрмак війна Росії та України
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