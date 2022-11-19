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"Негайно виведіть війська": Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

19 листопада 2022, 18:12

Німецький канцлер наголосив, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.

путин шольц
Шольц закликав Путіна припинити війну / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та закликав його негайно припинити війну в Україні та вивести війська.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву Шольца.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором.

"Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України є "червною лінією", яку не можна переходити.

"Не дозволено, це неприйнятно використовувати ядерну зброю в цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це буде межа, яку не можна переходити", - заявив він.

Також раніше Шольц заявляв, що напад Росії на Україну є частиною великого "хрестового походу" проти всього колективного Заходу.

"Увесь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав німецький канцлер.

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