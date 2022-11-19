"Негайно виведіть війська": Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

Німецький канцлер наголосив, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та закликав його негайно припинити війну в Україні та вивести війська.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву Шольца.
"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.
За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором.
"Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.
Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України є "червною лінією", яку не можна переходити.
"Не дозволено, це неприйнятно використовувати ядерну зброю в цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це буде межа, яку не можна переходити", - заявив він.
Також раніше Шольц заявляв, що напад Росії на Україну є частиною великого "хрестового походу" проти всього колективного Заходу.
"Увесь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав німецький канцлер.
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