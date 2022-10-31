Путін сподівається на сувору зиму і продовжить війну в 2023 році - ISW

Путін не збирається закінчувати війну в Україні / Фото kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні. Він спробує продовжити військові операції і в 2023 році, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України.

Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, російський диктатор навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, за винятком раптового краху російських військових, що дозволить українським силам здійснювати просування по всьому театру військових дій.

"Також дуже малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО", - вважають в ISW.

На думку фахівців, президент РФ буде продовжувати натякати на можливість використання ядерної зброї та погрожувати Альянсу. Таким чином, він намагатиметься зупинити допомогу, яку Захід надаватиме Україні взимку.

"Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін ставить умови для продовження перекидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні в осяжному майбутньому, замість того, щоби призупинити операції з відновлення ефективних військових сил", - зазначають аналітики.

Путін також сподівається на сувору зиму, щоби зломити волю Європи. Він вірить, що "замерзле" населення країн ЄС тиснутиме на свої уряди, які в підсумку почнуть приймати вимоги Москви. Агресор розраховує не лише на припинення поставок озброєння Україні, але і на скасування або ослаблення санкцій.

"Теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоби зломити волю Європи", - пояснюють експерти.

В Інституті вивчення війни додають, що нещодавно завершена часткова мобілізація в РФ переконливо говорить про те, що російський диктатор має намір воювати і в 2023 році.

Коли закінчиться війна в Україні

29 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував імовірний сценарій закінчення війни з РФ.

"Ця війна закінчиться так само швидко і раптово для багатьох, як і почалася, але найскладніша частина шляху ще попереду. Зима близько. Попереду на нас чекає довга і темна ніч. Але за нею точно настане світанок. Український світанок", - сказав Подоляк.

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України. Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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