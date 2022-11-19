У Кремлі збільшують витрати на війну: військовий експерт пояснив, чи вплине це на хід боїв

Військовий експерт пояснив, чи вплине кремлівські гроші на хід боїв / фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Через невдалу для російських окупантів війну в Україні путінський режим нібито вирішив збільшити в наступного року на 40% бюджетні витрати на оборону. Як розповів військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 каналу, швидше за все нові гроші витратять на свіжомобілізованих в агресорську армію

"Військових треба одягати, годувати. Вони повинні їздити на якійсь техніці, яка потребуватиме палива. Навіть в Росії, що має велику кількість нафти, це не безкоштовно. Велика частина цих грошей - оперативні витрати. Тобто не будуть закуповувати нову зброю, яка переламає хід війни", – сказав Нарожний.

На його думку, Кремль вже відмобілізував приблизно 300-350 тисяч росіян. І швидше за все, розглядає варіант з мобілізацією аналогічної кількості.

"Вони мають мобілізаційний резерв до мільйона осіб. Однак, щоб дійсно поміняти ситуацію на фронті, потрібно міняти не кількість людей", – зазначив експерт.

Як каже Нарожний, основна проблема в тому, що окупантам не вистачає високоточної далекобійної зброї. Зокрема, у ворогів поки є ракети "Калібр", але їм не вистачає зброї тактичного рівня (за типом американських РСЗВ HIMARS.

"Окупанти не налагодять виробництво коштів, не маючи навіть випробувальних зразків. Їм потрібно Виробництво електроніки, танків, тепловізорів. На цій ланці поки перемагаємо ми. Закупити цього вороги не можуть навіть в Ірані. Я не бачу умови, щоб Росія почала якісно перемагати", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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