Звільнять скандалістку Фаріон чи ні: Міносвіти видало свою тверду позицію

Міністерство освіти і науки зазначило, що Ірина Фаріон не поділяє фундаментальні цінності, які повинен прищеплювати викладач студентам.

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Міністерство освіти підтримало звільнення Фаріон / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишня нардепка та мовознавець Ірина Фаріон, яка влипла у мовний скандал через свої гучні висловлювання про російськомовних українців, може втратити свою роботу у Львівській політехніці. Студенти цього вищого навчального закладу вимагають її звільнення. На це вже відреагувало Міністерство освіти та науки України, повідомляє Суспільне.

У відповіді на інформаційний запит МОН України підтримало звільнення Фаріон та припинення співпраці з нею. У міністерстві зазначили, що викладач може впливати на особистості та світогляд студентів, а Фаріон "не поділяє фундаментальні цінності щодо гідності людини та поваги до захисників".

"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не поділяють фундаментальних цінностей, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", — йдеться у відповіді на запит. відео дня

За даними Суспільного, у Львівській політехніці заявили, що заклад освіти нібито не несе відповідальності за те, що говорять викладачі та студенти поза стінами закладу.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилася нахабним "наїздом" на бійців з Азова. Вона зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

8 листопада стало відомо про те, що Фаріон влипла в новий скандал. Український мовознавець Ірина Фаріон жорстко обізвала українців, які спілкуються російською мовою. Вона назвала їх "внутрішніми ворогами", "дикунами" та "чортами з рогами та копитами". До того ж Фаріон заявила, що "боротьба всередині країни важливіша за боротьбу на "нулі".

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