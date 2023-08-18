Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно - ISW

Населений пункт Работине Запорізької області має значне тактичне значення, дійшли висновку аналітики американського Інституту вивчення війни.

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ЗСУ можуть розпочати операції за найщільнішими мінними полями окупантів, якщо просунуться біля Работиного - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Контрнаступ сил оборони України на півдні в районі Работиного Запорізької області може прискорити просування військ. Враховуючи специфіку "оборони" окупантів, прорив біля декількох населених пунктів, ймовірно, надасть можливість ЗСУ розпочати операції за найщільнішими мінними полями загарбників. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що "оборона" російських загарбників на півдні складається з трьох ліній. Перша - мінні поля, глибина яких становить декілька кілометрів. Друга включає артилерію, техніку та особовий склад. На третій тилові позиції, вона функціонує для накопичення і збереження ресурсів.

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися

На думку аналітиків, прорив лінії оборони в районі декількох населених пунктів може дозволити армії України почати операції за найщільнішими мінними полями. У тому випадку, якщо райони навколо 2-ї лінії окупантів будуть не настільки заміновані, наступ ЗСУ, ймовірно, стане більш швидким.

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Контрнаступ армії України на півдні

Армія України звільнила Урожайне Донецької області, повідомила 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, війська закріплюються на зайнятих рубежах і продовжують наступ.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ звільнили Урожайне і добилися великих успіхів в районі Работино. За даними фахівців, війська просунулися на заході Запорізької області та на ділянці, де проходить адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що сили оборони України просунулися південніше Урожайного. Бійці застосовують артилерію проти ворожих військ і використовують контрабатарейну боротьбу.

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