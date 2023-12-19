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РФ хоче захопити Синьківку до Нового року: командир ЗСУ розповів про наступ окупантів

Юлія Закрепа
19 грудня 2023, 18:30
Денис Ярославський розповів, що Синьківка - це невеликий населений пункт, однак, стратегічний.
РФ хоче захопити Синьківку до Нового року: командир ЗСУ розповів про наступ окупантів
Окупанти хочуть захопити Синьківку / колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони, 43 окрема механізована бригада

Командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський заявив, що у районі Синьківки на Куп'янському напрямку тривають важкі бої, окупанти намагаються захопити населений пункт до Нового року.

"У районі Синьківки тривають важкі бої. Ворог намагається захопити Синьківку до Нового року. Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного будинку", - пояснив Ярославський для Еспресо.

Він наголосив, що Синьківка - це невеликий населений пункт, але стратегічний. За його словами, росіяни у район Синьківки кидає на штурм позицій Сил оборони вагнерівців й "Шторм-Z".

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"Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК", - підсумував Ярославський.

РФ хоче захопити Синьківку до Нового року: командир ЗСУ розповів про наступ окупантів
Ситуація на Куп'янському напрямку / скріншот: deepstatemap

Ситуація на Куп'янському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що під Куп'янськом росіяни зосередили третину танків. На Авдіївському напрямку росіяни зосередили понад 40 тис. особового складу, що є дуже значними силами, зазначив майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

Мишача лихоманка "валить з ніг" окупантів під Куп'янськом. Особовий склад російської армії масово страждає від захворювання "мишачою лихоманкою", яка передається від гризунів до людини.

ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки. Українські сили відбили щонайменше 17 атак на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та щонайменше 13 поблизу Первомайського та Невельського.

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війна в Україні ЗСУ
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