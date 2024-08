ЗСУ відступили з позицій під Покровськом: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили, імовірно, змогли уникнути оточення на південному сході від Покровська, відійшовши з позицій. Окупанти також просунулися на Торецькому і Донецькому напрямках.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися у східній Білогорівці, передає у звіті ISW. Також окупанти нещодавно незначно просунулися в межах Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах північно-східного Часового Яру та на північний захід від Кліщіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 21 серпня, показують, що війська РФ просувалися в межах заходу Залізного і центру Дружби. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 1,2 кілометра в межах Північного і до дороги Торецьк-Нью-Йорк.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

В Інституті припустили, що нещодавнє просування росіян спонукало українців відступити з обмежених позицій на південний схід від Покровська, і російські сили, ймовірно, не змогли досягти своєї очевидної мети - тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче і просунулися далі на південь від населеного пункту, і ISW оцінює, що це підтверджує російські заяви про те, що окупанти раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища. Проте недавнє просування росіян на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

Російські війська, ймовірно, мали на меті наступ на захід від Карлівського водосховища від Яснобродівки та Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти таких успіхів разом із їхнім просуванням у напрямку Новогродівки та Селидового з боку на південь від траси Т-0511.

Повідомляється також, що російські війська просунулися на південний захід від Донецька.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.