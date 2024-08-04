Росіяни 'лізуть, як таргани': під Покровськом терміново почали евакуацію родин

З найближчих до лінії фронту громад оголосили примусову евакуацію родин з дітьми.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-lizut-yak-targani-pid-pokrovskom-primusovo-evakuyuyut-rodini-10585679.html Посилання скопійоване

Окупанти просуваються вперед / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик заявила, що російські окупанти не припиняють безперервних штурмів на Покровському напрямку фронту. З найближчих до лінії фронту громад оголосили примусову евакуацію родин з дітьми.

"До цього вони дуже активно штурмували за допомогою техніки, могло бути до 15 одиниць лише в смузі відповідальності нашої бригади", - сказала Блищик в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речниця розповіла, що після того, як вся ця техніка знищувалася на полі бою, окупанти перейшли до піхотних штурмів. Вона зазначила, що техніка може виїжджати, але це стається дуже рідко.

відео дня

"Спочатку дуже активно відпрацьовує їхня артилерія, після того йде російська піхота. І їх тут настільки багато, їх тут кишить, як російськими тарганами. Скільки б ми їх не ліквідовували, вони лізуть і лізуть", - наголосила пресофіцерка.

Блищик також додала, що росіяни активно застосовують мотоцикли, але не для того, щоб штурмувати, а щоб швидше пересуватися аби їх не наздогнали українські дрони. Однак, за її словами, їм це не допомагає.

На сході оголосили евакуацію родин з дітьми

Тим часом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram заявив, що всього з чотирьох громад регіону планують евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами.

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", - додав голова ОВА.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Нагадаємо, що РФ окупувала Тимофіївку на Донбасі та наблизилися до Покровська. Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку доби точилося 43 бої недалеко від декількох важливих населених пунктів.

Стало відомо, що РФ має "цікаву" тактику під Покровськом. В Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат, повідомив Сергій Цехоцький.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред